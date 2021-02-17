YKS adaylarına önemli uyarı! İşlemlerinizi son güne bırakmayın

Üniversiteye başlayarak gelecekteki hayalleri için ilk adımı atmak isteyen pek çok lise öğrencisi ve mezun olan öğrenciler için YKS başvuruları 4 Şubat 2021 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 2 Mart 2021. Başvuru süreci ile ilgili adayları bilgilendiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh, "T.C. kimlik kartı ve e-devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine, ÖSYM AİS mobil uygulaması veya ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. E-devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

'HES KODUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN'

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından bahseden İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik uzmanı Ebru Biberoğlu ise “Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar internet sitesi üzerinden ulaşabilirler’’ dedi.

'BİLGİLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN'

Başvuru sonrası ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C Kimlik numaraları ve başvuru sırasında verilen şifreleri ile sisteme giren adayların mutlaka sistemde yer alan fotoğraf, kimlik ve adres bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine değinen Ebru Biberoğlu, “Fotoğraf ve kimlik bilgilerindeki yanlış, sınav giriş belgesinde hataya, adres bilgisindeki yanlış da sınava gireceği yer ile alakalı sorun doğurabilir’’ diye konuştu.

'SINAV ÜCRETİNİZİ 2 MART 2021 TARİHİNE KADAR YATIRMALISINIZ'

Adayların her bir oturum için 90 lira ücret yatırmaları gerektiğini hatırlatan Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun da “Adaylar girecekleri oturum sayısına göre ücretlerimi yatırmalılar. Örneğin bir aday 3 oturuma girecekse toplamda 270 lira olan başvuru ücretini, kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 2 Mart Salı günü mesai bitimine kadar. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Başvuru süresi bitmeden mutlaka işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir” uyarısında bulundu.