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17.09.2020 - 08:51 |

YKS ek tercih sayfası açıldı mı? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2020 boş kontenjanları yayımladı mı?

YKS ek tercih işlemini tamamlamak için sabırsızlanan üniversite adaylar heyecan dolu. 17-23 Eylül 2020 Tarihleri arasında yapılması gereken YKS ek tercih işlemlerinin sayfası aktif hale getirildi mi merak konusu. Sabahın ilk saatlerinde ÖSYM'nin sitesine akın eden adaylar, YKS ek tercih kılavuzu 2020 için meraklanıyor. Peki boş kontenjanlar belli oldu mu?

YKS ek tercih sayfası açıldı mı? ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2020 boş kontenjanları yayımladı mı?

27-28 Haziran 2020 Tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) toplam üç oturumda tamamlandı. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olarak gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin sonuçları 27 Temmuz'da açıklandı ve ilk üniversite tercihleri alındı. YKS tercih sonuçlarında yerleşemediğini öğrenen adaylar ise YKS ek tercihlerin başlaması için sabırsızlanmaya başladı. Ve büyük gün geldi. Bugün başlayacak olan YKS ek tercihleri nasıl yapılacak, YKS ek tercih ücreti ne kadar olacak ve nereye yatırılacak?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercih işlemleri bugün alınmaya başlayacak ve 23 Eylül günü bitecek. ÖSYM YKS ek tercih sayfasını açar açmaz haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

YKS ek tercih ücretinin ne kadar olduğu ve nereye yatırılacağı ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek tercih kılavuzunda belli olacak. ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu paylaştığında tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihlerinizi ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilirsiniz.

YKS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖSYM BAŞKANI BÖYLE DUYURDU

YKS ek tercih sayfası açıldı mı ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu 2020 boş kontenjanları yayımladı mı

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