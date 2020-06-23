YKS ertelendi mi, ne zaman yapılacak? YKS sınav giriş belgesi çıkarma

YKS sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Sınava sayılı günler kaldı. Artan vakalar ve ölü sayısı korku yaratırken sınavın nasıl gerçekleşeceği merak konusu olmuş durumda... Üniversite adayları ve aileleri sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. İşte detaylar...

YKS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'den veya kuruldan yapılan resmi bir açıklama yok. Herhangi bir son dakika gelişmesi olmadığı sürece YKS sınavı 27-28 Haziran tarihinde gerçekleşecek.

YKS NE ZAMAN?

YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.

YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15

YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15

YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45

ÖSYM'DEN COVID-19 AÇIKLAMASI

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) girecek adaylardan;

Kesin Covid-19 tanısı olan adaylar,

Kesin Covid-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki karantina sürecinde olan adaylar,

Kesin Covid-19 vakası ile temasından dolayı karantina sürecinde olan adaylar,

Covid-19’u düşündürecek şikâyetleri olan adaylar

Başkanlığımız tarafından sınav merkezlerinde hazır bulundurulan Yedek Sınav Binalarında ayrı sınav salonlarında sınava alınacaklardır.

Bu durumdaki adayların, durumlarını ayrıntılı olarak anlatan ekteki Genel Amaçlı Dilekçe’yi doldurarak belgeleri ile birlikte yks2020@osym.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

2020-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI (2020-YKS) SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Haziran 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ