YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2020? YKS ne zaman yapılacak?

Corona virüsten dolayı birçok sınav tarihinde değişiklik yapıldı. ÖSYM 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS'nin yapılacağı tarih açıklandı. Sınava girecek olan adaylar sınavların yapılacağı tarih ve sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyorlar. eki YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2020?

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav giriş yerlerinin belli olacağı takvim ile ilgili henüz net bir açıklanma bulunmuyor. Ancak sınav giriş yerlerinin sınava 10 veya 14 gün kala açıklanması bekleniyor.

YKS NE ZAMAN 2020?

YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

YKS 1. Oturum: 27 Haziran 2020 Cumartesi

YKS 2. Oturum: 28 Haziran 2020 Pazar

YKS 3. Oturum: 28 Haziran 2020 Pazar