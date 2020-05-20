20.05.2020 - 11:14 |
YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2020? YKS ne zaman yapılacak?
Milyonlarca öğrenci YKS'yi bekliyorlar. YKS sınav tarihi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Sınava girecek olan adaylar ise YKS sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki YKS sınav yeri ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
Corona virüsten dolayı birçok sınav tarihinde değişiklik yapıldı. ÖSYM 2020 sınav takvimi belli oldu. YKS'nin yapılacağı tarih açıklandı. Sınava girecek olan adaylar sınavların yapılacağı tarih ve sınav yerlerinin ne zaman belli olacağını araştırıyorlar. eki YKS sınav yeri ne zaman belli olacak 2020?
SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav giriş yerlerinin belli olacağı takvim ile ilgili henüz net bir açıklanma bulunmuyor. Ancak sınav giriş yerlerinin sınava 10 veya 14 gün kala açıklanması bekleniyor.
YKS NE ZAMAN 2020?
YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.
YKS 1. Oturum: 27 Haziran 2020 Cumartesi
YKS 2. Oturum: 28 Haziran 2020 Pazar
YKS 3. Oturum: 28 Haziran 2020 Pazar
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.