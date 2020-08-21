21.08.2020 - 16:00 |
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversitelere öğrenci yerleştirme sonuçları belirlendi mi?
YKS tercih sonuçları büyük merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından alınan YKS tercihleri, yine ÖSYM tarafından açıklanacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversitelere öğrenci yerleştirilecek olan YKS tercih sonuçları için sabırsızlık artıyor. Peki ÖSYM hangi tarihleri açıkladı?
2020 Yılının üniversite sınavına katılan adaylar, tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde yaptı. Bugünlerde YKS tercih sonuçları hakkında bilgi almak isteyenler, YKS tercih sonuçları ÖSYM sayfasına akın ediyor. ÖSYM, her sınavda olduğu gibi YKS tercih sonuçlarını da 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinde açıklayacak.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2020)
YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre üniversite kayıt işlemleri 29 ağustos 2020 tarihinde başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının da her an açıklanabileceği düşünülüyor.
Bakan Albayrak açıklamalarda bulundu! "Yeni eksen Türkiye..."Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı. Erdoğan, 'Türkiye, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi' dedi. Müjde sonrası açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamasında, 'Heyecanlıyız, mutluyuz, gururluyuz. Zafer ayındayız ve bugün de büyük bir zafere imza atmış bulunmaktayız. Türkiye enerji ve ekonomi alanında tam bağımsızlık adımı attı. Ülkemizin makul tarihini tarihe gömdük. Bugün buradaki potansiyelle artık yeni bir döneme giriyoruz. Ne batı ne doğu yeni bir eksen oluşturuyoruz' dedi.