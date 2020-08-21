YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversitelere öğrenci yerleştirme sonuçları belirlendi mi?

2020 Yılının üniversite sınavına katılan adaylar, tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde yaptı. Bugünlerde YKS tercih sonuçları hakkında bilgi almak isteyenler, YKS tercih sonuçları ÖSYM sayfasına akın ediyor. ÖSYM, her sınavda olduğu gibi YKS tercih sonuçlarını da 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinde açıklayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2020)

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre üniversite kayıt işlemleri 29 ağustos 2020 tarihinde başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının da her an açıklanabileceği düşünülüyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI ÖSYM