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21.07.2020 - 14:00 |

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu

YKS sonuçlarının için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM'den üniversite adayları için bir açıklama daha geldi. YKS tercih süreci için tarihler belli oldu. Peki 2020 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu

ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin ardından sonuçlar heyecanla bekleniyor. YKS sonuçlarını açıklanmasını bekleyen milyonlarca üniversite adayı için ÖSYM tercih tarihlerini duyurdu. İşte YKS ile ilgili son dakika gelişmeleri...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27-28 Haziran'da yapılan YKS'nin sonuçları 28 Temmuz 2020'de ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını ÖSYM sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebilecekler.

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