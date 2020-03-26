YKS ve LGS sınavları ertelendi mi? YKS ve LGS sınavları hangi tarihte yapılacak?
Corona virüsü tedbirleri kapsamında İlköğretim, Ortaokul ve Lise'ler içim uzaktan eğitim süresi 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı. Okulların tatil süresinin uzatılmasının ardından gözler gözler YKS ve LGS sınavlarının yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki YKS ve LGS sınavları ertelendi mi? Bakanlıktan açıklama yapıldı mı?
YKS ve LGS sınavları ertelendi mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil süresinin 30 Nisan tarihine kadar uzatılmasının ardından gözler LGS ve YKS sınavlarına çevrildi. Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında YKS ve LGS sınavları ertelenecek mi sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıt verildi
YKS VE LGS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada YKS ve LGS sınavlarının şu an için ertelenmediği ilerleyen günlerde Bilim Kurulu tarafından alınacak karara göre LGS ve YKS sınavlarının ertelenebileceği açıklamasında bulundu.