YKS ve LGS sınavları ertelendi mi? YKS ve LGS sınavları hangi tarihte yapılacak?

YKS ve LGS sınavları ertelendi mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil süresinin 30 Nisan tarihine kadar uzatılmasının ardından gözler LGS ve YKS sınavlarına çevrildi. Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında YKS ve LGS sınavları ertelenecek mi sorusuna Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yanıt verildi

YKS VE LGS SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada YKS ve LGS sınavlarının şu an için ertelenmediği ilerleyen günlerde Bilim Kurulu tarafından alınacak karara göre LGS ve YKS sınavlarının ertelenebileceği açıklamasında bulundu.