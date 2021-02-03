Yoklama başvurusu nasıl yapılır, yoklama kaçağı cezası ne kadar? e Devlet yoklama başvurusu ekranı

Askerlik yoklama başvurusu ekranı merakla araştırılıyor. 2021 yılı itibariyle askerlik yaşı gelmiş ve ertelemesi sona eren kişiler yoklama takibi ve yoklama başvurusu detaylarını araştırıyor. Peki, yoklama başvurusu nasıl yapılır? Yoklama kaçağı cezası ne kadar?

YOKLAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yoklama başvurusu ve yoklama başvurusu takibi e-Devlet aracılığıyla yapılıyor. E devlet sistemine giriş yaparak site içi arama alanına 'Milli Savunma Bakanlığı' yazarak 'ASAL yoklama başvurusu' ekranına girerek başvuru ekranına ulaşabiliyorsunuz.

YOKLAMA BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK YOKLAMASI BAŞVURU SONUCU NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Askerlik yoklama başvurusu yapan kişiler yoklama başvuru işlemlerini e-Devlet'e giriş yaparak kontrol edebiliyor. E-Devlet sistemi üzerinden Aile Hekimliğinde Askerlik Yoklaması Sağlık muayene işlemlerini tamamladıysanız yoklama işlemi tamamlanmıştır uyarısı ile karşılaşacaksınız. Aile Hekimliğinde Sağlık Muayene işlemleri tamamlanmadıysa bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir.

YOKLAMA KAÇAĞI CEZASI NE KADAR?

Yoklama kaçağı, saklı ve bakayalar Askeralma Kanununun 24’üncü maddesinin birinci fıkrası esaslarına göre idari para cezasıyla cezalandırılır.

Bunlardan kendiliğinden gelenler her gün karşılığı 5 Türk Lirası, yakalananlar ise 10 Türk Lirası idari para cezası ile cezalandırılır. Bu fıkra kapsamında belirlenen idari para cezalarının yeniden değerlemesinde 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasındaki idari para cezasının bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınarak uygulanır. İdari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

1 Şubat 2021 tarihinde E-Devlet üzerinden ve kısa mesaj aracılığıyla gönderilen 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' mesajı, pek çok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Askerlik çağına gelen ve askerlik görevini henüz yerine getirmeyen kişilerin karşısına çıkan 'Yoklama kaçağı olarak aranmaktasınız' ifadesi, bu aşamada neler yapılması gerektiğini sorgulatmaya başladı. Peki, yoklama işlemi nedir, yoklama kaçağı tecil ettirebilir mi? İşte, o konuda bazı bilgiler

Yoklama kaçağı, askerlik çağına gelmesine rağmen tecil işlemlerini yerine getirmeyen kişileri ifade etmektedir. Yoklama kaçağı işlemi kapsamında değerlendirilen kişi, kaçak olarak sayıldığı ilk günden, yakalandığı ilk güne kadar değerlendirilen gün kapsamında günlük 5 TL'den cezai işleme tabi tutulur. Yani yakalanan kişi 100 gündür kaçak ise 5x100 TL'den toplam 500 TL cezaya çarptırılır.