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20.06.2020 - 09:07 | | DHA

Yol kenarında korku dolu anlar! Seyir halindeyken alev aldı...

Bursa'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yandı. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yol kenarında korku dolu anlar! Seyir halindeyken alev aldı...

Dün, Bursa'dan İnegöl yönüne giden Mücahit Çevik (40) yönetimindeki 16 AGZ 024 plakalı otomobil, Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı. Otomobili sağa çeken Çevik, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. 

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangın nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından karayolunda trafik, yeniden normale döndü.

Kars'ta meydana gelen hortum görenleri hayrete düşürdüGelen bir son dakika haberine göre; Kars'ta, aniden çıkan hortum korkuttu. Kafasını gökyüzüne kaldıran vatandaşlar gördüğü şekiller sonrası şaştı kaldı.
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