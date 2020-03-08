08.03.2020 - 12:31 | | DHA
Yolun karşısına geçmeye çalışırken feci şekilde can verdi!
Ordu’nun Fatsa ilçesinde Yakup İlişe (25), yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücü S.Ç., gözaltına alındı.
Kaza, dün gece, Ordu- Ünye yolunun Demas kavşağında meydana geldi. S.Ç. yönetimindeki 52 EJ 915 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Yakup İlişe'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İlişe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakup İlişe'nin cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kzayla ilgili soruşturma başlatan polis, sürücü S.Ç.'yi gözaltına aldı.
Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.