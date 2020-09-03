YÃ¼ksekova'da 1 kÃ¶y, karantinaya alÄ±ndÄ±

03.09.2020 - 13:51 |
Yüksekova'da 1 köy, karantinaya alÄ±ndÄ±
Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esine baÄŸlÄ± BeÅŸatlÄ± kÃ¶yÃ¼, koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda karantinaya alÄ±ndÄ±.Â
KaymakamlÄ±ktanÂ yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bazÄ± kiÅŸilerdeÂ koronavirÃ¼s tespit edilmesi Ã¼zerine kÃ¶yÃ¼n karantinaya alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, "Ä°lÃ§emize baÄŸlÄ± BeÅŸatlÄ± KÃ¶yÃ¼'nde, bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n koronavirÃ¼s testleri pozitif Ã§Ä±ktÄ±.
Ä°lÃ§e HÄ±fzÄ±ssÄ±hha Kurulu kararÄ±yla kÃ¶ydeki vatandaÅŸlarÄ±n salgÄ±ndan korunmasÄ± amacÄ±yla BeÅŸatlÄ±Â kÃ¶yÃ¼nde 14 gÃ¼n sÃ¼reyle karantina uygulanmasÄ±na karar verildi" denildi.
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