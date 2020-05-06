Yüksük çorbası nasıl yapılır? Yüksük çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Kıyasıya rekabetin olduğu Gelinim Mutfakta programı gündüz kuşağında yayınlanıyor. Gelinim Mutfakta programında her yeni günde bir yemek tarifi yapılıyor. Bugün ise gelinler yüksek çorbası tarifini yapıyorlar. Peki yüksük çorbası nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nedir?

YÜKSÜK ÇORBASI / 45 DK. HAZIRLIK VE PİŞİRME SÜRESİ

8 su bardağı et suyu

1 su bardağı nohut

1 çorba kaşığı salça

1 çorba kaşığı margarin

1 limonun suyu

Hamur için

2 su bardağı un

1 yumurta

1 çay bardağı su

1 tutam tuz

İç harcı

250 gr kıyma

1 soğan

Karabiber

YÜKSÜK ÇORBASI YAPILIŞI:

Nohudu akşamdan ıslatın.

Haşlayıp suyunu süzün.

Kıyma, kıyılmış soğan ve karabiberi karıştırıp iç harcı hazırlayın.

Hamur için unu tuz ile birlikte hamur yoğurma kabına eleyin.

Ortasını havuz gibi açıp yumurta ve suyu ekleyin.

Pürüzsüz ve sert bir hamur oluncaya kadar yoğurun.

Bezelere ayırıp üzerini temiz bir bezle örtün ve 15 dakika dinlendirin.

Bezeleri mantı hamuru inceliğinde açıp 1.5 santim büyüklüğünde kareler kesin.

Her bir karenin ortasına iç harçtan yerleştirip çapraz köşelerinden birleştirip üçgen şeklinde kapatın.

Diğer iki ucu parmağınız etrafında birleştirip yüzük şeklinde hazırlayın.

Büyük bir tencerede et suyunu kaynatın.

Haşlanmış nohutları ve hamurları ilave edin.

Hamurlar yumuşayıncaya kadar pişirin.

Margarini eritip salça ve naneyi kavurun ve kaynayan çorbaya ilave edin.

Limon suyunu döküp bir iki taşım daha kaynatın.