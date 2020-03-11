Yurt dışına çıkış yasağı haberleri | Corona virüsü önlemlerinde önemli nokta!

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde corona virüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı. Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir." ifadelerini kullandı. Peki yurt dışı çıkışı hakkında hangi açıklamalar yapıldı? Yurt dışı çıkış yasağı var mı? İşte corona virüsü önlemlerinde önemli nokta...

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü vakası ardından yurt dışı hakkında açıklamalarda bulundu. Bu dönemde yurt dışına çıkmak isteyenlerin merakla araştırdığı yurt dışı çıkış yasağı aramasına ilgi arttı. İşte Bakan tarafından açıklanan yurt dışına çıkış hakkında bilinmesi gerekenler...

"Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Aynı şekilde büyük çoğunluğumuzun koronavirüse karşı alacağı tedbirler için de anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır."

"Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir." diyen Koca, dünyayı uyarırken, aynı zamanda hazırlandıklarını ve corona virüse karşı mücadeleyi planladıklarını ifade etti. Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Bir veya birkaç vaka, salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz." Riskin somut, tedbirlerin ise basit olduğunu vurgulayan Koca, corona virüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını dile getirdi.