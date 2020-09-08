Z Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Z Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde Z harfiyle başlayan sadece bir şehir bulunuyor. Batı Karadeniz'de yer alan il, kömür madenleri ve limanlarıyla ünlüdür.



Z Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri



1- Zonguldak: Karadeniz Bölgesinde bulunan şehir zengin kömür yataklarına sahip. Yaklaşık olarak 1 milyar 300 ton kömür rezervine sahip olan şehir, aynı zamanda bir liman kenti. Zonguldak, toplam 4 ille komşudur. Bu iller, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük'tür. Son verilere göre nüfusu 600 bine yakın olan şehrin yüz ölçümü ise 3.341 kilometrekaredir. Zonguldak'ın en kalabalık 3 ilçesi şunlardır: Ereğli, Çaycuma, Kozlu.

Z Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri



1- Zimbabve: Denizi kıyısı olmayan ülke Afrika'nın güneyinde yer alıyor. 18 Nisan 1980 tarihinde kurulan ülke 390.757 kilometrekarelik alana sahip. Nüfusu yaklaşık 15 milyon olan ülkede, yabancı turistlerin rağbet ettiği birçok yer bulunuyor. Bu yerlerden bazıları: Hwange Ulusal Parkı, Victoria Fall Köprüsü ve Matopo Ulusal Parkıdır.



Zimbabve'nin Başkenti: Harare



2- Zambiya: Zambiya, tıpkı Zimbabve gibi Afrika kıtasında yer alır ve denize kıyısı yoktur. Eski adı Kuzey Rodezya'dır. Resmi olmayan rakamlara göre nüfusu 17 milyon 450 bindir. Ülkenin en meşhur yerleri ise Mosi Oa Tunya Ulusal Parkı ve Kariba Gölüdür.



Zambiya'nın Başkenti: Lusaka



Z Harfiyle Başlayan Şehirler



1- Avrupa Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler:



Zoersel - Belçika

Zakynthos Adası - Yunanistan

Zaragoza - İspanya

Zürih - İsviçre

Zilina - Slovakya

Zagreb - Hırvatistan

Zabreh - Çek Cumhuriyeti



2- Asya Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler



Zahedan - Zanjan - İran

Zhuhai - Zunyi ve Zhaotong - Çin

Zilfi - Suudi Arabistan

Zhairem - Kazakistan



3- Afrika Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler



Zambezi - Zambia

Zaria - Nijerya

Zuwara - Libya

Zagora - Morocco



4- Amerika Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler



Zapatoca - Kolombiya

Zachar Bay - Zanesvilla - Amerika Birleşik Devletleri

Zacatecas - Meksika