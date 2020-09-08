Z Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Z Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
Dünya genelinde ilk harfi Z olan sadece iki ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin ikisi de Afrika kıtasında yer alıyor. Z harfiyle başlayan şehirleri, ülkeleri ve başkentleri sizin için derledik.
Ülkemizde Z harfiyle başlayan sadece bir şehir bulunuyor. Batı Karadeniz'de yer alan il, kömür madenleri ve limanlarıyla ünlüdür.
Z Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
1- Zonguldak: Karadeniz Bölgesinde bulunan şehir zengin kömür yataklarına sahip. Yaklaşık olarak 1 milyar 300 ton kömür rezervine sahip olan şehir, aynı zamanda bir liman kenti. Zonguldak, toplam 4 ille komşudur. Bu iller, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük'tür. Son verilere göre nüfusu 600 bine yakın olan şehrin yüz ölçümü ise 3.341 kilometrekaredir. Zonguldak'ın en kalabalık 3 ilçesi şunlardır: Ereğli, Çaycuma, Kozlu.
Z Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri
1- Zimbabve: Denizi kıyısı olmayan ülke Afrika'nın güneyinde yer alıyor. 18 Nisan 1980 tarihinde kurulan ülke 390.757 kilometrekarelik alana sahip. Nüfusu yaklaşık 15 milyon olan ülkede, yabancı turistlerin rağbet ettiği birçok yer bulunuyor. Bu yerlerden bazıları: Hwange Ulusal Parkı, Victoria Fall Köprüsü ve Matopo Ulusal Parkıdır.
Zimbabve'nin Başkenti: Harare
2- Zambiya: Zambiya, tıpkı Zimbabve gibi Afrika kıtasında yer alır ve denize kıyısı yoktur. Eski adı Kuzey Rodezya'dır. Resmi olmayan rakamlara göre nüfusu 17 milyon 450 bindir. Ülkenin en meşhur yerleri ise Mosi Oa Tunya Ulusal Parkı ve Kariba Gölüdür.
Zambiya'nın Başkenti: Lusaka
Z Harfiyle Başlayan Şehirler
1- Avrupa Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler:
Zoersel - Belçika
Zakynthos Adası - Yunanistan
Zaragoza - İspanya
Zürih - İsviçre
Zilina - Slovakya
Zagreb - Hırvatistan
Zabreh - Çek Cumhuriyeti
2- Asya Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler
Zahedan - Zanjan - İran
Zhuhai - Zunyi ve Zhaotong - Çin
Zilfi - Suudi Arabistan
Zhairem - Kazakistan
3- Afrika Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler
Zambezi - Zambia
Zaria - Nijerya
Zuwara - Libya
Zagora - Morocco
4- Amerika Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler
Zapatoca - Kolombiya
Zachar Bay - Zanesvilla - Amerika Birleşik Devletleri
Zacatecas - Meksika