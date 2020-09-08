MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Z Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Z Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri
ABONE OL
08.09.2020 - 17:08 |

Z Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Z Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Dünya genelinde ilk harfi Z olan sadece iki ülke bulunmaktadır. Bu ülkelerin ikisi de Afrika kıtasında yer alıyor. Z harfiyle başlayan şehirleri, ülkeleri ve başkentleri sizin için derledik.

Z Harfi İle Başlayan Şehirler, Ülkeler Ve Başkentleri Nelerdir? Z Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

Ülkemizde Z harfiyle başlayan sadece bir şehir bulunuyor. Batı Karadeniz'de yer alan il, kömür madenleri ve limanlarıyla ünlüdür.

Z Harfiyle Başlayan Türkiye İlleri

1- Zonguldak: Karadeniz Bölgesinde bulunan şehir zengin kömür yataklarına sahip. Yaklaşık olarak 1 milyar 300 ton kömür rezervine sahip olan şehir, aynı zamanda bir liman kenti. Zonguldak, toplam 4 ille komşudur. Bu iller, Bartın, Düzce, Bolu ve Karabük'tür. Son verilere göre nüfusu 600 bine yakın olan şehrin yüz ölçümü ise 3.341 kilometrekaredir. Zonguldak'ın en kalabalık 3 ilçesi şunlardır: Ereğli, Çaycuma, Kozlu.

Z Harfiyle Başlayan Ülkeler ve Başkentleri

1- Zimbabve: Denizi kıyısı olmayan ülke Afrika'nın güneyinde yer alıyor. 18 Nisan 1980 tarihinde kurulan ülke 390.757 kilometrekarelik alana sahip. Nüfusu yaklaşık 15 milyon olan ülkede, yabancı turistlerin rağbet ettiği birçok yer bulunuyor. Bu yerlerden bazıları: Hwange Ulusal Parkı, Victoria Fall Köprüsü ve Matopo Ulusal Parkıdır.

Zimbabve'nin Başkenti: Harare

2- Zambiya: Zambiya, tıpkı Zimbabve gibi Afrika kıtasında yer alır ve denize kıyısı yoktur. Eski adı Kuzey Rodezya'dır. Resmi olmayan rakamlara göre nüfusu 17 milyon 450 bindir. Ülkenin en meşhur yerleri ise Mosi Oa Tunya Ulusal Parkı ve Kariba Gölüdür.

Zambiya'nın Başkenti: Lusaka

Z Harfiyle Başlayan Şehirler

1- Avrupa Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler:

Zoersel - Belçika
Zakynthos Adası - Yunanistan
Zaragoza - İspanya
Zürih - İsviçre
Zilina - Slovakya
Zagreb - Hırvatistan
Zabreh - Çek Cumhuriyeti

2- Asya Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler

Zahedan - Zanjan - İran
Zhuhai - Zunyi ve Zhaotong - Çin
Zilfi - Suudi Arabistan
Zhairem - Kazakistan

3- Afrika Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler

Zambezi - Zambia
Zaria - Nijerya
Zuwara - Libya
Zagora - Morocco

4- Amerika Kıtasında Z Harfiyle Başlayan Şehirler

Zapatoca - Kolombiya
Zachar Bay - Zanesvilla - Amerika Birleşik Devletleri
Zacatecas - Meksika

 

Türkiye-İran işbirliği Konseyi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6. Toplantısı'nda konuşma yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Elazığ'da ATV motorlu polis timleri göreve başladı

Elazığ'da ATV motorlu polis timleri göreve başladı

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

PKK, sözde üst düzey yöneticinin MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş

PKK, sözde üst düzey yöneticinin MİT ve TSK operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini örgütten gizlemiş

Sıradaki Haber