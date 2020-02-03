03.02.2020 - 09:25 |
Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı izle! Cemre, Nedim ve Cemre'nin kardeş olduğunu açıklıyor
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Nedim ve Cenk arasındaki savaş yeniden alevleniyor. Cemre, Nedim ve Cenk'in kardeş olduklarını öğrendikten sonra bu yükü taşıma konusunda oldukça zorlanıyor. Nedim ve Cenk arasındaki arbede sırasında Cemre gizli gerçeği açıklıyor. Zalim İstanbul nefes kesen yeni bölüm ile bu akşam Kanal D'de...
Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Nedim ve Cenk arasındaki savaş her geçen gün kızışırken Cemre, Nedim ve Cenk arasında kalıyor. Yaşanan bu durum nedeniyle zor günler geçiren Cemre'ye bir şok daha geliyor. Cemre, Nedim ve Cenk'in kardeş olduğu gerçeğini öğreniyor. Bu yükü taşıma konusunda oldukça zorlanan Cemre bu zorlu süreçte annesinden destek alıyor.
Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanında Nedim ve Cenk arasında yaşanan arbedenin ardından Cemre kardeş olduklarını Nedim ve Cenk'e açıklıyor.
Zalim İstanbul nefes kesen 29. yeni bölüm fragmanı ile bu akşam Kanal D ekranında...
ZALİM İSTANBUL 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Rus mafyasına operasyon! Loto Guli böyle yakalandıİstanbul'da çeşitli suçlara karıştığı belirlenen ve Rusya bağlantılı olduğu tespit edilen suç çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Türkiye'ye Azeri suç çetesi lideri Loto Guli lakaplı Nadir Salifov'a yönelik eylem hazırlığı için geldikleri belirtildi. Öte yandan polisin şüphelilere düzenlediği nefes kesen operasyon kameralara yansıdı.