Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı! Zalim İstanbul yeni bölümü saat kaçta?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Zalim İstanbul büyük heyecanla kaldığı yerden devam edecek. Corona virüs salgını nedeniyle durdurulan dizi çekimleri arasında yer alan Zalim İstanbul 38. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazır. Peki Zalim İstanbul yeni bölümünde neler olacak? İşte Zalim İstanbul 38. bölüm fragmanı...

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zalim İstanbul bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Agah'ın ölümü ile sarsılan Cenk, geçmişi ile ilgili büyük hezeyanlar içindedir. Şeniz'i hayatını yıkmak ile suçlayan Cenk, gerçek babası olarak sadece Agah'ı kabul edeceğini söyler. Cenk bu dertler ile boğuşurken bir taraftan da Ceren ile uğraşmaktadır.

Ceren ise verdiği bu savaşı kazandığını düşünür. Ancak Şeniz, Ceren'e bu mutluluğu yaşatmamaya kararlıdır.

Cenk ne yapacağını bilemez halde, aklından geçen kötü düşünceler ile oradan oraya savrulmaktadır. Cenk kendi sınırlarına dayanmıştır.

ZALİM İSTANBUL 38. BÖLÜM FRAGMANI