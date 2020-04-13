Zalim İstanbul bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman?

Zalim İstanbul birkaç haftadır ekrana gelmiyor. İzleyiciler yeni bölümleri iple çekiyor. Bu akşam dizinin saatinde 'Sar Başa' adlı yeri film ilk kez Kanal D ekranlarında olacak. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm tarihi açıklandı mı?

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Zalim İstanbul 36. bölüm ekrana gelmezken corona virüsü nedeniyle setlere ara verilmiş durumda... Bu nedenle Zalim İstanbul yeni bölüm yayınlanmayacak. 36. bölümün ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

23 Mart 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 36. bölümünde Ceren, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor; fakat, Agah'ın kritik hamlesi ile neye uğradığını şaşırıyor! Cemre ve Nedim, Başak ile bebeği Oya'nın elinden kurtarmayı başarırlar. Karakola götürülen Oya tutuklanırken, onunla işbirliği yapan doktor tüm gerçeği Cemre ve Nedim'e anlatır. Bebeğin Ceren'e ait olduğunu öğrenen Cemre ve Nedim büyük şaşkınlık yaşarlar. Bu durumu Başak ile konuşmak istedikleri sırada Ceren onları duyar. Bebeğinin peşine düşen Ceren, Başak'ın köşkten kaçırmasıyla şoke olur. Agah'ın çabaları ile bebek köşke dönerken, olaylar Ceren'in tersine işlemeye başlar. Agah, bebeği ve kendi durumunu kullanan Ceren'e büyük bir ders verir.