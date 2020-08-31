Zaza Enden, Murat Övüç'e neden tokat attı? Zaza Enden kimdir, eşi kim?

Eski basketbolcu Zaza Enden, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e tokat attı. İkili arasında arasında yaşanan o anlar gündeme bomba gibi düştü.

Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.



Murat Övüç'ün, bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Seyhan Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Marmaris'te tatil yapan Murat Övüç, bir mekanda eski basketbolcu Zaza Enden tarafından tokatlandı. Görüntülerde Murat Övüç'ün, "O benim ablam ben ona küfür etmedim" dediği duyuldu.

ZAZA ENDEN KİMDİR, EŞİ KİM?

28 Mayıs 1976'da doğan Zaza Enden, profesyonel güreşçi ve Gürcü asıllı Türk profesyonel basketbolcudur. 2.06 m boyunda ve 115 Kg ağırlığındadır. Tatu lakabı ile bilinir. 1992 yılında Türkiye'ye geldi, burada Türk vatandaşlığı aldı.

2010 yılında, Turkish Power Wrestling'de güreşti. Zaza Enden'in eşi Işıl Enden olduğu öğrenildi.