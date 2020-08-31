Zaza Enden, Murat Övüç'e neden tokat attı? Zaza Enden kimdir, eşi kim?
Son zamanlarda gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, bu kez Zaza Enden ile yaşadığı gerginlik sonrasında gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a küfür etmiş ardından da Seyhan Soylu'ya küfür ettiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Marmaris'te tatil yapan Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde "O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları, sosyal medyada gündem oldu. Peki Zaza Enden kimdir, Zaza Enden'in eşi kim?
Eski basketbolcu Zaza Enden, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e tokat attı. İkili arasında arasında yaşanan o anlar gündeme bomba gibi düştü.
Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.
Murat Övüç'ün, bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Seyhan Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Marmaris'te tatil yapan Murat Övüç, bir mekanda eski basketbolcu Zaza Enden tarafından tokatlandı. Görüntülerde Murat Övüç'ün, "O benim ablam ben ona küfür etmedim" dediği duyuldu.
ZAZA ENDEN KİMDİR, EŞİ KİM?
28 Mayıs 1976'da doğan Zaza Enden, profesyonel güreşçi ve Gürcü asıllı Türk profesyonel basketbolcudur. 2.06 m boyunda ve 115 Kg ağırlığındadır. Tatu lakabı ile bilinir. 1992 yılında Türkiye'ye geldi, burada Türk vatandaşlığı aldı.
2010 yılında, Turkish Power Wrestling'de güreşti. Zaza Enden'in eşi Işıl Enden olduğu öğrenildi.