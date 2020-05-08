Zeki Alasya kimdir, kaç yaşında vefat ettiği hastalığı neydi? Zeki Alasya filmleri ve dizileri

Yeşilçam'ın usta sanatçıları arasında yer alan Zeki Alasya ölümünün üzerinden geçen beş yılda rahmetle anılmaya devam ediyor. Hayatına birçok sinema filmi ve dizi sığdıran usta oyuncu Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe ile çektikleri sinema fimlerinin yanı sıra yol arkadaşı olan Metin Akpınar ile çektikleri sinema filmleri ile adlarından söz ettirdiler. Peki Zeki Alasya kimdir, kaç yaşında vefat etti, hastalığı neydi?

ZEKİ ALASYA KİMDİR?

Zeki Alasya, 18 Nisan 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 8 Mayıs 2015 yılında İstanbul'da karaciğer yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Zeki Alasya aslen Kıbrıslı, İstanbul doğumlu Türk tiyatro ve sinema sanatçısı. Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa'nın yeğenidir.

Kariyeri

Robert Koleji'nden mezun olan sanatçı sanat hayatına da 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. Birçok filmde yer aldı ve 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Güler Misin Ağlar Mısın, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip gibi filmleriyle eşleştirilmiş bir komedyen olarak ün kazandı. İlk yönetmenlik deneyiminide yaşadığı kariyerinde önemli yere sahip 1977 ve sonrası filmleri olan Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Elveda Dostum, Akasya Durağı ve Küçük Ağa da yer aldı. Kariyerinin sonlarında daha çok dizilerde yer alan Zeki Alasya sinemada son olarak 2009'da Aşk Geliyorum Demez filminde rol aldı.

Ölümü

22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Cenazesi 10 Mayıs 2015'te Levent Camii'nden alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Filmleri ve Dizileri:

Yönetmen:

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Sinema Filmi)

2001 - Herşey Oğlum İçin (Sinema Filmi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (TV Dizisi)

1998 - Yerim Seni (TV Dizisi)

1993 - Hastane (TV Dizisi)

1992 - Zeki Metince (TV Dizisi)

1988 - Güler Misin Ağlar Mısın (TV Dizisi)

1986 - Namus Düşmanı (Sinema Filmi)

1986 - Dikenli Yol (Sinema Filmi)

1985 - Yaz Bitti (Sinema Filmi)

1985 - Yanlış Numara (Sinema Filmi)

1985 - Patron Duymasın (Sinema Filmi)

1984 - Kaptan (Sinema Filmi)

1983 - Dönme Dolap (Sinema Filmi)

1983 - Davetsiz Misafir (Sinema Filmi)

1982 - Elveda Dostum (Sinema Filmi)

1979 - Vay Başımıza Gelenler (Sinema Filmi)

1979 - Köşe Kapmaca (Sinema Filmi)

1979 - Doktor (Sinema Filmi)

1978 - Petrol Kralları (Sinema Filmi)

1978 - Cafer'in Çilesi (Sinema Filmi)

1977 - Sivri Akıllılar (Sinema Filmi)

1977 - Aslan Bacanak (Sinema Filmi)

Senaryo:

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Sinema Filmi)

2000 - Adada Bir Sonbahar (TV Filmi)

1983 - Dönme Dolap (Sinema Filmi)

1979 - Doktor (Sinema Filmi)

1978 - Petrol Kralları (Sinema Filmi)

1977 - Sivri Akıllılar (Sinema Filmi)

1975 - Nereden Çıktı Bu Velet (Sinema Filmi)

1974 - Mavi Boncuk (Sinema Filmi)

1974 - Köyden İndim Şehire (Sinema Filmi)

Oyuncu:

2014 - 2015 - Küçük Ağa (Mehmet Ağa) (TV Dizisi)

2013 - Bizim Okul (Ayfer) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - Arka Sokaklar 8. 9. Sezon (Vasıf) (TV Dizisi)

2009 - Aşk Geliyorum Demez (İsmail) (Sinema Filmi)

2008 - Görgüsüzler (Nurullah) (TV Dizisi)

2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi)

2008 - 2011 - Akasya Durağı (Nuri Baba) (TV Dizisi)

2007 - Oyun Bitti (Tahsin) (TV Dizisi)

2007 - Hayattan Korkma (Rıfkı) (Sinema Filmi)

2006 - Can (TV Filmi) 2004- Şans Kapıyı Kırınca (Peder Alfonzo) (Sinema Filmi)

2004 - Yabancı Damat (Ökkeş Usta) (TV Dizisi)

2004 - Pardon (Cezaevi Müdürü) (Sinema Filmi)

2004 - Kalbin Zamanı (Fikret) (Sinema Filmi)

2004 - Cumhurbaşkanı Öteki Türkiye'de (Cumhurbaşkanı) (Sinema Filmi)

2004 - 2007 - Cennet Mahallesi (Komiser Cemil) (TV Dizisi)

2003 - Ömerçip (Tonton Dede) (Sinema Filmi)

2003 - Yeşilçam Denizi (Tv Programı)

2003 - Hababam Sınıfı: Merhaba (Boz Ali) (Sinema Filmi)

2002 - Rus Gelin (Federasyon Başkanı) (Sinema Filmi)

2002 - Anne Babamla Evlensene (Sermet) (TV Dizisi)

2001 - Dedem, Gofret ve Ben (Rıza) (TV Dizisi)

2000 - Oyunbozan (Kemal Yılmaz) (Sinema Filmi)

2000 - Adada Bir Sonbahar (Mehmet) (TV Filmi)

1999 - Güle Güle (İsmet) (Sinema Filmi)

1998 - Yerim Seni (Muharrem) (TV Dizisi)

1993 - Hastane (Dr. Salih Marmara) (TV Dizisi)

1992 - Zeki Metince (TV Dizisi)

1992- Biz Bize Benzeriz (Zeki) (TV Dizisi)

1988 - Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) (TV Dizisi)

1986 - Namus Düşmanı (Veli) (Sinema Filmi)

1985 - Yanlış Numara (Sami) (Sinema Filmi)

1985 - Patron Duymasın (Şakir) (Sinema Filmi)

1984 - Gülümseyen Dünya (Sinema Filmi)

1983 - Dönme Dolap (Selami) (Sinema Filmi)

1983 - Davetsiz Misafir (İlyas ) (Sinema Filmi)

1982 - Baş Belası (Zeki Gürses) (Sinema Filmi)

1981 - Şaka Yapma (Zeki) (Sinema Filmi) 1979 - Vay Başımıza Gelenler (Kamil) (Sinema Filmi)

1979 - Köşe Kapmaca (Donanma Kamil) (Sinema Filmi)

1979 - Garibin Çilesi Ölünce Biter (Zeki) (Sinema Filmi)

1979 - Doktor (Tabelacı) (Sinema Filmi)

1978 - Petrol Kralları (Zeki) (Sinema Filmi)

1978 - Cafer'in Çilesi (Cafer) (Sinema Filmi)

1977 - Sivri Akıllılar (Zeki) (Sinema Filmi)

1977 - Aslan Bacanak (Sinema Filmi)

1976 - Nereye Bakıyor Bu Adamlar (Sinema Filmi)

1976 - Her Gönülde Bir Aslan Yatar (Bekçi Zeynel) (Sinema Filmi)

1976 - Hasip İle Nasip (Nasip/Muhlis/Vakkas) (Sinema Filmi)

1975 - Nereden Çıktı Bu Velet (Sinema Filmi)

1975 - Güler Misin Ağlar Mısın (Zeki) (Sinema Filmi)

1975 - Beş Milyoncuk Borç Verir Misin (Zeki) (Sinema Filmi)

1974 - Şenlik Var / Bal Kız (Selim) (Sinema Filmi)

1974 - İmparator (İspirto Nuri) (Sinema Filmi)

1974 - Salak Milyoner (Himmet) (Sinema Filmi)

1974 - Mirasyediler (Zeki) (Sinema Filmi)

1974 - Mavi Boncuk (Şeker Kamil) (Sinema Filmi)

1974 - Köyden İndim Şehire (Himmet ) (Sinema Filmi)

1974 - Beş Tavuk Bir Horoz (vehbi bey) (Sinema Filmi)

1973 - Yalancı Yarim (Hüsnü) (Sinema Filmi)

1973 - Kolsuz Kahramanın Kolu (Sinema Filmi)

1973 - Kaynanam Kudurdu (Sinema Filmi)

1973 - Hamsi Nuri (Torik) (Sinema Filmi)

1972 - Tatlı Dillim (Antrenör) (Sinema Filmi)

1972 - Tarkan Altın Madalyon (Doğu Vandal Kralı) (Sinema Filmi)

1972 - Sev Kardeşim (Avukat) (Sinema Filmi)