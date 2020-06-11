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11.06.2020 - 12:29 | | AA

Zifte yapışan köpek için ekipler seferber oldu

 Kocaeli'de boş araziye dökülen zifte yapışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zifte yapışan köpek için ekipler seferber oldu

Kocaeli Muallimköy Kavşağı mevkisinde bir köpeğin, boş araziye dökülen zifte yapıştığını gören vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, bastığı ziftten kurtulamayan köpeği çıkarmak için büyük çaba gösterdi. 

Hayvanın zarar görmemesi için özenle çalışan ekipler, zifti yaklaşık bir saatte kürek yardımıyla kazıyarak köpeği kurtardı.

Köpek, temizliği ve tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Zifte yapışan köpek için ekipler seferber oldu

 

Çıra almak için onlarca çam ağacına zarar verdilerTokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Gölönü Köyü yaylasında bulunan ormanlık alanda gövdesi zarar görmüş ağaçlar doğaseverlerin tepkisini çekti.
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