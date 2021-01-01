Zindaşti'nin can düşmanı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası uyuşturucu baronu Orhan Ünğan’ı Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına aldı. Ünğan’ın yılbaşı gecesi Antalya’ya oradan da yurt dışına kaçmayı planladığını tespit eden organize şube ekipleri, üst araması yaptıkları Ünğan'ın üzerinden M.T. isimli bir şahıs adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirdi.

Organ Ünğan, İranlı uyuşturucu barona Naci Şerif Zinsaşti’nin kızı Arzu Şerif Zindaşti ve yeğeni Devrim Öztunç’un 2014’te Büyükçekmece’de içinde bulundukları cipte çapraz atışa tutularak öldürülmesini azmettirmek suçundan gözaltına alınmıştı. Azmettirici olarak yargılansn Ünğan davada beraat etmiş, ancak Bolu 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce yürütülen farklı bir soruşturma sebebiyle cezaevinden çıkamamıştı.

Covit 19 salgını sebebiyle cezaevlerindeki tutukluların bir kısmının tahliye edilmesi kararıyla serbest kalan ancak pasaportuna tahdit konularak, yurt dışına çıkışı engellenen Ünğan’ın daha önce de sahte kimlikle uçuş yaptığını belirleyen ekipler, Ünğan’ın serbest kaldıktan sonra Antalya’ya gideceğini tespit etti.

7 Nisan 2019 tarihinde Kadıköy de, Zindaşti'nin adamları tarafından tuzağa düşürülerek kardeşi öldürülen Ünğan'ın sahte kimlikle gideceği Antalya dan yine hazırlanan sahte pasaportla yurt dışına kaçacağını belirleyen ekipler, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanında operasyon düzenledi. Beraberindeki adamlarıyla Antalya ya uçmak üzere havalimanına giriş yapan ve durdurulup üzeri aranan Ünğan'ın üzerinde sahte kimlik bulan ekipler kendisini göz altına alıp emniyete götürdü. İşlemlerinin ardından önce sahte kimlik kullanmak ve firara teşebbüs suçundan mahkemeye çıkarılacak olan Ünğan'ın ardından serbest bırakıldığı cezaevine konacağı öğrenildi.