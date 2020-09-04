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04.09.2020 - 18:46 |

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı 4 Eylül 2020? Zuhal Topla'la Sofrada birinci kim oldu, Burçin mi Ayça mı?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın birincisinin hangi yarışmacı olacağı merak ediliyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında gelinler yemekleri yapıyor, kayınvalideler ise yemek tadımlarını gerçekleştirip puan veriyorlar. Peki 4 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı 4 Eylül 2020? Zuhal Topla'la Sofrada birinci kim oldu, Burçin mi Ayça mı?

Zuhal Topal'la Sofrada programı yeni sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. Kıyasıya rekabetin olduğu programda gelinler yemekleri ile yarışıyorlar. Bu hafta hangi ismin birinci olacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki 4 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

Üçüncü olan isim toplam 28 puan ile Özlem Nida oldu.

Burçin toplam 30 puan ile haftayı ikinci olarak tamamladı.

33 puan alan Ayça haftanın birincisi olarak 15 bin TL ödülü aldı.

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