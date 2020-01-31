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31.01.2020 - 18:59 |

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? (31 Ocak)

Zuhal Topal'la Sofrada'da bu akşam final heyecanı yaşandı. Bir gelin yine oylama sonucu birinci seçildi ve 15 bin liralık ödülün sahibi oldu. Şimdi yarışmayı sıkı bir şekilde takip edenler, Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Sofrada'da kim birinci oldu? sorularına cevap arıyor.

Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu? (31 Ocak)

Zuhal Topal'la Sofrada'da bu hafta Elif Kaçar, Duygu Tapari, Dilek Tüzün, Yaprak Atmaca ve Melek Akdeniz yarıştı. Haftanın finali bugün gerçekleşti. Gelinler yüne hünerlerini gösterirken şimdi oylamanın sonucu merak ediliyor. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Kim birinci oldu?

KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında kazanan belli oldu. Haftanın sonuncusu Elif oldu, Dilek 4. olurken 3. isimse Melek'ti. Birinci ise Duygu oldu.

GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI?

20-24 Ocak 2020 haftasında yarışan gelinler arasında kazanan isim Derya oldu.

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