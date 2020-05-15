Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? (15 Mayıs 2020)

Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında gelinler yarışıyor, kaynanalar ise gelinlerin yaptığı yemeklere puan veriyor. Haftanın son günü ise en yüksek puanı toplayan gelin birinci olarak büyük ödülün sahibi oluyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu?

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bu akşam 20:30'da ekrana gelecek. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 11-15 Mayıs 2020 haftasının birincisi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.