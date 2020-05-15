15.05.2020 - 17:49 |
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? (15 Mayıs 2020)
Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının final günü bugün. FOX TV'de ekrana gelen Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 11-15 Mayıs 2020 haftası kim birinci oldu? Beş gelinin yarıştığı Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 10 Bin TL'nin sahibi kim oldu?
Hafta içi her gün yayınlanan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında gelinler yarışıyor, kaynanalar ise gelinlerin yaptığı yemeklere puan veriyor. Haftanın son günü ise en yüksek puanı toplayan gelin birinci olarak büyük ödülün sahibi oluyor. Peki Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu?
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Zuhal Topal'la Sofrada haftanın finali bu akşam 20:30'da ekrana gelecek. Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının 11-15 Mayıs 2020 haftasının birincisi açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Kısıtlamaya saatler kala pazarlarda büyük yoğunluk yaşandı!Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala vatandaşların akın ettiği pazarlarda sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde görüntülerin oluştuğu pazarlarda ürünlerin elle seçildiği, bir çok vatandaşta maske takmadığı görüldü. Bursa'da da, sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, pazarlara akın etti. Pazarlarda, sosyal mesafeye dikkat edilmediği görüldü. Avcılar'da da semt pazarında aşırı kalabalık oluştu. Bazı kişilerin maskesiz alışverişe çıktığı, bazı kişilerin ise maskelerini doğru takmadığı görüldü.