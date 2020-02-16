MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zümrüdüanka 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki
ABONE OL
16.02.2020 - 00:38 |

Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zümrüdüanka 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki

FOX TV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Zümrüdüanka 4. son bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin son bölümünde Serhat, Abbas'ın kurduğu oyunu bozdu ve ortalık karıştı. Peki gözlerin çevrildiği ve merakla beklenen Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zümrüdüanka 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki

ZÜMRÜDÜANKA 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Öfkeyle kalkıp zararla oturan Abbas, Zümrüt'ün yaptığını asla unutmayacaktır. Zümrüt, olanlardan Serhat'a bahsetmese de yaşadıklarını kolay kolay unutamaz. Azimet, Zümrüt'ün Demirkan Konağı'ndaki varlığını kabullenmeye niyetli değildir. Abbas ise kafasındaki şüphelere bir cevap bulmak için Ülfet ve Meliha'nın kapısını çalar. Sonuçta eline geçen şey onu bile şaşırtacaktır. Öte yandan Ülfet, Rüstem'i kendinden uzaklaştırmaya devam ederken başına geleceğin farkında değildir. Saniye'nin her geçen gün Serhat'a daha fazla yakınlaşması ise Zümrüt'ü büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Zümrüt, Serhat'ı bir kez daha kaybetmeye razı olacak mıdır? Holdingdeki yetkilerini Serhat'a kaptırmak üzere olan Abbas buna nasıl karşılık verecektir? Serhat, Abbas'ın kurduğu oyunu nasıl bozacaktır?

ZÜMRÜDÜANKA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

ZÜMRÜDÜANKA 4. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ

Zümrüdüanka 5. son bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Konya'da feci kazaKonya'ın Seydişehir ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi... Tunceli'de deprem

Son dakika haberi... Tunceli'de deprem

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme Meclis'e geliyor...

Eminönü balıkçıları ne olacak?

Eminönü balıkçıları ne olacak?

İşte gıda terörü listesi

İşte gıda terörü listesi

Sıradaki Haber