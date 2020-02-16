Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Zümrüdüanka 4. son bölüm full kesintisiz izleme linki

ZÜMRÜDÜANKA 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Öfkeyle kalkıp zararla oturan Abbas, Zümrüt'ün yaptığını asla unutmayacaktır. Zümrüt, olanlardan Serhat'a bahsetmese de yaşadıklarını kolay kolay unutamaz. Azimet, Zümrüt'ün Demirkan Konağı'ndaki varlığını kabullenmeye niyetli değildir. Abbas ise kafasındaki şüphelere bir cevap bulmak için Ülfet ve Meliha'nın kapısını çalar. Sonuçta eline geçen şey onu bile şaşırtacaktır. Öte yandan Ülfet, Rüstem'i kendinden uzaklaştırmaya devam ederken başına geleceğin farkında değildir. Saniye'nin her geçen gün Serhat'a daha fazla yakınlaşması ise Zümrüt'ü büyük bir hayal kırıklığına uğratacaktır. Zümrüt, Serhat'ı bir kez daha kaybetmeye razı olacak mıdır? Holdingdeki yetkilerini Serhat'a kaptırmak üzere olan Abbas buna nasıl karşılık verecektir? Serhat, Abbas'ın kurduğu oyunu nasıl bozacaktır?



ZÜMRÜDÜANKA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Zümrüdüanka 5. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...



ZÜMRÜDÜANKA 4. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



Zümrüdüanka 5. son bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...