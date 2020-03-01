Zümrüdüanka 7. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Zümrüdüanka 6. son bölüm full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

ZÜMRÜDÜANKA 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Latif’in itirafıyla Demirkan Konağı’ndaki tüm dengeler alt üst oluyor! Azimet’in Saniye ile ilgili düşüncelerini öğrenen Abbas bunu kendi lehine çevirmek için sinsi bir plan yapıyor. Safını açık açık ilan eden Azimet de Zümrüt’ü yaralamak için hiç vakit kaybetmiyor. Bir karar verme noktasına gelen Zümrüt, Serhat’tan beklediği desteği göremeyince yıkılıyor. Abbas’ın ölüm emrini verdiği Tolgahan Özgüç cinayetinin tetiklediği olaylar Demirkanlar’ı büyük bir felakete sürüklerken, ailesini cansiperane korumaya çalışan Serhat ve Zümrüt’ü büyük bir tehlike bekliyor.



ZÜMRÜDÜANKA 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Zümrüdüanka 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...



ZÜMRÜDÜANKA 6. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



Zümrüdüanka 6. son bölüm kesintisiz yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...