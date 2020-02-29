Zümrüdüanka dizisi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Zümrüdüanka dizisi nerede çekiliyor?

Zümrüdüanka dizisi 6. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Cumartesi akşamları Fox TV ekranında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinde Serhat'ın karşısına çıkan Zümrüt kendisini sevip sevmediği sorusuna yanıt arar. Serhat bu soruya sessiz kalmaı yeğler. Bu durum Zümrüt tarafından sevmediği olarak algılanır. Zümrüt aldığı yanıtın ardından şehri terk eden Zümrüt'ün gidişi konakta Azimet ve Fitnat tarafından çoşku ile karşılanır. Peki Zümrüdüanka dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Dizinin çekimleri nerede yapılıyor?

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ KONUSU

Zümrüt Kuloğlu, Nevşehir’in en müflis mahallesinde babası, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte yaşamakta, İç Anadolu’nun en kudretli ailelerinden Demirkanların fabrikasında çalışmaktadır... Zümrüt’ün annesi Ülfet halinden sürekli şikayet eden, kızlarını hayırlı bir kısmetle evlendirip yaşadıkları rezil hayattan kurtulmanın hesapları peşinde olan bir kadındır...

Zümrüt, bir yandan onun baskılarıyla başa çıkmaya uğraşırken diğer yandan Demirkanların varislerinden Adil Bey’in evlenme teklifini annesinden gizlemeye çalışmaktadır... Ne var ki Ülfet bunu öğrenecek ve kızını nikah masasına oturtmak için bin bir çeşit oyuna başvuracaktır... Zümrüt ise her şeye rağmen direnecektir. Çünkü yüreğini kavuran bir sır vardır... Zümrüt, Demirkanların Suriye’de şehit düşen torunu Serhat’a aşıktır... Ve bu aşk küle dönmüştür...

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Zümrüdüanka dizisinin çekimleri Nevşehir Kapadokya'da gerçekleştiriliyor

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLERİ

Serhat Demirkan (Alp Navruz)

Zümrüt Kuloğlu (Ceren Yılmaz)

Abbas Demirkan (Selim Bayraktar)

Saniye Arsoy (Sebahat Kumaş)

Azimet Demirkan (Ayten Uncuoğlu)

Adil Demirkan (Umut Karadağ)

Ülfet Kuloğlu (Hatice Aslan)

Rüstem Kuloğlu (Serhat Özcan)

Nevcihan Demirkan (Elif Çakman)

Meliha Kuloğlu (Miray Akay)

Sühandan Demirkan (Pelin Abay)

Latif Demirkan (Barış Küçükgüler)

Ömer Lütfi Bakırcı (Gökhan Bekletenler)

Songül Kuloğlu (Ebrar Baba)

Döne Kılıç (Asiye Dinçsoy)

Niyazi Kılınç/ Çavuş (Korkmaz Arslan)

Fitnat Gülseven (Mine Kılıç)