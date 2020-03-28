28.03.2020 - 18:05 |
Zümrüdüanka dizisi yeni bölüm bu akşam var mı, neden yeni bölüm yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Fox TV ekranında yayınlanan sevilen dizi Zümrüdüanka bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek mi sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Zümrüdüanka dizisinin çekimleri bilindiği üzere Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştiriliyordu. Peki Zümrüdüanka dizisi yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Yeni bölüm neden yok?
Cumartesi akşamları ekrana gelen Zümrüdüanka dizisi yeni bölüm bu akşam yeni bölüm yayınlanacak mı, yeni bölüm neden yok soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Cumartesi akşamları ekrana gelen Zümrüdüanka dizisi corona virüsü nedeniyle yeni bölüm ile bu akşam ekrana gelemeyecek.
ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ BU AKŞAM YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?
Zümrüdüanka dizisi bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. Corona virüsü nedeniyle çekimlerine ara verilen dizinin yeni bölüm ile ne zaman ekrana geleceği ise henüz bilinmiyor.
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