Aktüerya Bilimleri Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Aktüerya Bilimleri Bölümü, insanların çeşitli hastalıklar ya da ölüm ya da yaralanma gibi farklı olumsuz durumlarda başlarına gelebilecek olan durumlarda görülebilecek maddi kayıpların finansal etkilerini incelemek üzere yetkin kişi yetiştiren bir bölümdür. Aktüerya Bilimleri Bölümünden mezun olan kişilere Aktüer adı verilmektedir.



Aktüerya Bilimleri Bölümü Nedir?



Pek çok farklı alanlarda çalışma imkânı bulabilecek olan Aktüerlerin yetiştirilmesini sağlayan Aktüerya Bilimleri Bölümü, sigortacılık, yatırım ve finansman tekniklerinin uygulanarak kar ve gider oranlarının hesaplanmasını sağlayan Aktüerlerin yetişmesini sağlayan eğitim bölümüdür. Eğitim süresi 4 yıl olan Aktüerya Bilimleri Bölümünden mezun olan kişilerin bulabilecekleri iş olanakları da oldukça geniş olduğundan dolayı geleceğin meslekleri arasında yer almaktadır.



Aktüerya Bilimleri Bölümünün avantajı olarak bahsedilen iş imkanının fazla olması gösterilmektedir. Ancak bu bölümden mezun olmak ve ileride mesleği yapabilmek için kişilerin matematik konusunda oldukça bilgili ve tecrübeli olması da gereken unsurlar arasında yer alıyor. Toplam 4 yıllık eğitim süresi bulunan Aktüerya Bilimleri Bölümünde eğitim görmek isteyen kişilerin 4 farklı tercih hakları bulunmakta ve bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:



- Aktüerya Bilimleri

- Aktüerya

- Aktüerya ve Risk Yönetimi

- Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri



Aktüerya Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?



Aktüerya Bilimleri Bölümünde eğitim görmek ve mezun olarak Aktüer olmak isteyen öğrencilerin 4 yıllık eğitim süreleri boyunca görecek oldukları temel dersler şu şekilde sıralanıyor:



- Temel Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı

- Olasılık ve İstatistik

- Mikro İktisat

- Temel Hukuk

- İşletme

- İstatistik

- İşletme Hukuku

- Matematik

- Halkla İlişkiler

- Envanter ve Bilanço

- Stokastik Süreçler

- Sigortacılık

- Muhasebe ve Finansal Raporlama



Aktüerya Bilimleri Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Aktüerya Bilimleri Bölümünden mezun olan Aktüerin yaptığı en temel iş sigorta programlarını hazırlamaktadır. Aktüerin yapacağı diğer işler ise şunlardır:



- Matematiksel ve İstatistiksel modeller oluşturur.

- Sunum hazırlar, model oluşturur ve değerlendirmeler yapar.

- Çeşitli kurumların finansal açıdan gereksinimlerini karşılamak için uzmanlar ile birlikte düzenli olarak çalışmalar yürütür.

- Emekliği aylığı ya da yardım gibi farklı konular için danışmanlık yapar.

- Sigortacılık sektöründe sigortası yapılan insan, eşya ya da malzemeler için kayıp ile hasar miktarını hesaplar.

- Yangın ve kaza gibi ölümlü sonuçların olasılığına bakar ve bu doğal afetlerin sonucunu tablo ve grafikler ile gösterir.

- Şirketlerin finansal raporlarını hazırlar ve kar paylarını hesaplar.



Aktüerya Bilimleri Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Aktüerya Bilimleri Bölümünü bitirmiş ve mezun olarak Aktüer unvanını almış olan kişiler, geçmiş olan tüm verileri analiz eder ve finansal kayıp olması durumunda gereken maddi bütçeyi hesaplar. Aktüerya Bilimleri Bölümünden mezun olan kişiler bu alanlarda çalışma imkanına erişebilirler:



- Sosyal Güvenlik Kurumu

- Sigorta Şirketleri

- Hazine Müsteşarlığı

- Araştırma Şirketleri

- Türkiye İstatistik Kurumu

- Yatırım Danışmanlık Firmaları