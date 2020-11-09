Gerontoloji Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Gerontoloji bölümü aynı zamanda yaşlılık bilimi olarak ta bilinmektedir. Yaşlıların yaşamlarını rahat sürdürebilmeleri açısından uzman eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Yaşlılık döneminde bireylerin yaşadıkları ve yaşayabilecekleri sorunlara yönelik profesyonel çözümlerin üretilmesi amaçlanmaktadır. Bölüm mezunları Gerontolog olarak farklı kurum ve kuruluşlarda çalışabilecek bilgi ve beceriyi kazanmış olarak iş hayatına atılmaktadır.



Gerontoloji Bölümü Nedir?



Gerontoloji bölümü, yaşlılık bilimi olarak ta adlandırılmaktadır. Bu bölümün amacı yaşlı bireylerin daha konforlu yaşayabilmeleri için, olası sorunlarına çözümler üretebilecek meslek elemanları yetiştirmektir. Gerontoloji bölümünü kolaylıkla okuyabilmek ve Gerontolog unvanı alarak severek çalışmaları için öğrencilerin sahip olması gereken başlıca özellikler şu şekilde sıralanabilir;

Sabırlı, sakin ve merhametli bir yapıya sahip olma,

Grup çalışmalarında rahatlıkla çalışabilme,

Görev üstlenmek ve iş yükü alabilme becerisine sahip olma,

Yaşlılar ile etkili iletişim kurabilme ve iyi anlaşabilme, vs.

Bu özellikleri taşıyan bireyler hem eğitim hem de iş hayatında çok daha başarılı olmaktadır. Gerontoloji bölümünün başarı ile bitirilmesi halinde ise 'Gerontolog' unvanı kazanılmaktadır.



Gerontoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?



Gerontoloji bölümünde, 4 yıl eğitim süreci olan bir yükseköğrenim bölümü olarak, teori ve uygulama dersleri vermektedir. Alınan teori dersleri sonrasında uygulamalı dersler alınmaktadır. Ayrıca bölüm diploması alabilmek için zorunlu stajı da yapmak gerekmektedir. Her aşamanın başarı ile tamamlanması sonrasında 'Gerontoloji Lisans Diploması ' alarak Gerontolog olarak çalışmak mümkün olacaktır.



Gerontoloji bölümünde verilen dersler şu şekildedir;

Gerontolojiye Giriş Dersi

Anatomi ve Yaşlılık Fizyolojisi Dersi

Sosyolojik Yaşlanma Teorileri Dersi

Yaşlılıkta Eğitim Dersi

Sağlık Kurumları Yönetimi Dersi

Ticaret, İşletme ve Vergi Hukuku Dersi

Sağlık Ekonomisi Dersi

Sosyal Hukuk Dersi

Kantitatif Araştırma Metodları Dersi

Türkiye ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sistemi Dersi



Gerontoloji Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Gerontoloji mezunu olan bireyler Gerontolog olarak çalışmaya başlarlar. Çalıştıkları birimlerde bulunan yaşlıların yaşamlarını daha huzurlu bir hale getirmeye çalışırlar. Bunun için öncelikle yaşlılar ile empati kurarak onların oradaki varlık nedenlerini incelerler. Böylece bu varlıklarını en iyi şekilde sürdürmelerini destekleyecek çalışmalar yaparlar. Tamamen huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayabilmelerine yardımcı olurlar. Bunun için de yaşlı bireylerin zorlandıkları olay ve noktaları tespit ederek düzeltmeye yönelik çözüm önerileri oluştururlar.



Yaşlı bireylerin yaşamış oldukları problemlerin nasıl çözülebileceğine yönelik çalışmaları yürütürler. Etkili ve en pratik çözüm yöntemini bulmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda dünya genelinde bu alanda yapılan çalışmaları takip ederler. Akademisyen olmaları halinde eğitmen olarak çalışabilirler. İş imkanı bulabilecekleri diğer kurum ve kuruluşlar şu şekildedir;

Yaşlı Bakım Merkezleri,

Huzur Evleri,

Sivil Toplum Kuruluşları,

Özel Şirketler,

Çeşitli Araştırma Merkezleri.



Bu kurumlarda Gerontolog olarak mesleklerinin gereklerini yerine getirebilir ve yaşlılar için güvenli ve huzurlu yaşam koşullarını oluşturabilirler.