Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

4 yıllık eğitim gören görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencileri bu süre içerisinde 240 AKTS'lik ders yükümlülüğüne sahiptir.



Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Nedir?



Görsel iletişim tasarımı bölümünün genel amacı ürün ile müşteriyi buluşturmaktır. Bu buluşturmayı öncelikle dijital medya araçları aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Görsel iletişim tasarımı bölümünde öğrenciler görsel içerikler üretmeye yönelik eğitim almaktadır. Bu bölümde öğrencilere estetik sanatsal bakış açısı, yaratıcılık, eleştirel ve daha birçok fonksiyon katılması amaçlanmaktadır.



Görsel iletişim tasarımı bölümü birçok üniversitede bulunmakta olan bir bölümdür. Üniversitenin bulunduğu ile ve sağladıkları olanaklara göre farklı taban puanlara ve başarı puanlara sahip olabilmektedir. Devlet üniversitelerinde yaklaşık olarak 290 puan alarak görsel iletişim tasarımı bölümü kazanmak mümkündür. Özel üniversitelerde burs durumuna göre bu puan değişim gösterebilmektedir.



Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dersleri Nelerdir?



Görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitim süresince birçok konuda ders verilmektedir. Öğrenciler temel tasarım, sanat kavramları, görsel iletişim gibi dersler başta olmak üzere bunların yanı sıra bilgisayarda grafik tasarım, etkileşim ve arayüz tasarımı, multimedya tasarımı gibi birçok ders görülmektedir.



4 yıllık eğitim sürecindeki derslerin AKTS toplamı 240'tır. Öğrenciler 240 AKTS'yi tamamladığı takdirde mezun olabilmektedir. Grafik iletişim tasarımı bölümü mezunları görsel iletişim tasarımcısı unvanı almaktadır.



Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Görsel iletişim tasarım bölümü mezunları, görsel tasarım işine geçmeden önce öncelikle tasarım oluşturacağı ürün veya kuruluş hakkında çeşitli araştırmalar yapmaktadır. Araştırma sırasında müşteri ile ürün arasında bir bağ kurulmasına yardımcı olacak tasarım hakkında fikir edinmeye çalışmaktadır. Müşteriye uygun ve ilgisini çekmeyi başaracak tasarımlar yapma amacındadır.



Öte yandan görsel iletişim tasarımı bölümü mezunları web sitelerine ve dijital medya kuruluşları için gerekli görselleri tasarlama ve düzenleme görevini üstlenmektedirler.



Görsel İletişim Tasarımı Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Görsel iletişim tasarımı bölümü mezunları iş hayatına adım attıklarında geniş yelpazeli iş imkanlarına sahiptirler. Çeşitli sektörlerde birçok alanda görev alabilirler. Görsel iletişim tasarımı bölümü mezunlarının ilk iş merkezi olarak görülen reklam ajanslarının yanı sıra gelişen teknoloji ile birlikte bölümün iş imkanları da artmıştır.



Web sitesi hizmetleri veren şirketler bünyesinde yer alan görsel iletişim tasarımı kadrosunda da çalışma imkanı bulabilirken bunun yanı sıra çeşitli özel şirketlerde ve kamu kuruluşlarında da görev alabilmektedir. Ayrıca çoğu medya kuruluşlarında da görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencilerinin iş bulma imkanı bulunmaktadır.



Öte yandan görsel iletişim tasarımı bölümü öğrencileri kendi bölümlerine yakın olan birçok meslek grubuna da dahil olabilmektedir. Mezunlar eğitmen, web tasarımcısı, yardımcı yönetmen, mobil uygulama tasarımcısı, proje yöneticisi, oyun tasarımcısı gibi birçok mesleğe de adım atabilmektedir. Ayrıca mezun öğrenciler isteklerine bağlı olarak serbest çalışarak çeşitli kuruluşlara danışmanlık hizmeti verebilmektedir.