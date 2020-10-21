Gümrük Muhafaza Memuru Nedir, Ne İş Yapar Ve Nasıl Olunur?

Ülkenin farklı noktalarındaki sınırlarda görevlerini gerçekleştiren gümrük memurları, aynı zamanda bir devlet memurudur. Bu doğrultuda aldıkları maaşı ile beraber görevleri kapsamında en sevilen meslek dalları içerisinde geliyor. Her sene istihdam gerçekleştirilen bu meslek kapsamında, pek çok kişi gümrük memuru hakkında bilgi almaya çalışmaktadır.



Gümrük Muhafaza Memuru Nedir?



Havalimanları ile beraber kara ve deniz sınırlarındaki gümrük kapılarında görevli olan kişilere gümrük muhafaza memuru denmektedir. Bu doğrultuda bütün malların girişini ve çıkışı ile beraber korunmasını sağlayan memur olarak da öne çıkıyor. Aynı zamanda kontrolden geçmeyen bütün taşınır mal ve mülk için, denetleme ve kontrol gerçekleştiren memurlardır. Görevleri itibariyle en ufak bir hataya yer vermeyecek önemli meslek grupları arasında yer alıyor.



Gümrük Muhafaza Memuru Ne İş Yapar?



Ülke sınırlarının farklı noktalarında görevlerini gerçekleştirilen gümrük muhafaza memurlarının birçok ödevi bulunmaktadır. Bu ödevler içerisinde şunlar yer alır;



- Gümrük noktalarının gözetim, denetim ve korunması

- Kara ve deniz ile havayolu veya tren yolu üzerinden araçların geçişini kontrol etmek

- Yolcular ve eşyalar ile araçların giriş çıkışını sağlamak

- İthalat ve ihracat konusunda yasak ürünlerin kontrolünü gerçekleştirmek ve belirlemek

- Yurtdışından araçları dikkatli şekilde incelemek ve kaçak mal olup olmadığını anlamak

- Havaalanlarında yurt dışından gelen araçları X RAY cihazı ile aramak

- Gerektiği durumlarda istihbarat ile çalışarak kaçakçılıkla mücadeleye katılmak

- Cumhuriyet savcısının belirlediği koşullar dahilinde adli soruşturmada yer almak



Gümrük Muhafaza Memuru Nasıl Olunur?



Gümrük muhafaza memuru olabilmek için öncelikle 657'ye talip şekilde kriterleri taşımak gerekmektedir. Aynı zamanda ilgili bölümlerden mezun olmak gerekir. Bu mesleği yapabilmek için 4 yıllık lisans eğitimi alınmış olması önemlidir.



- İktisadi ve İdari Bilimler

- İşletme fakülteleri

- Hukuk fakülteleri

- Meslek Yüksek okullarından 4 yıllık gümrük işletme bölümünden mezun olmak



Bu eğitimler doğrultusunda mesleği yerine getirecek herhangi bir engel teşkil edilmiyorsa, gümrük memuru için başvuru yapmak mümkün. Genelde devlet memurluğu statüsünde yer aldığı için KPSS kapsamında gümrük muhafaza memuru olunur. Ancak bazı durumlarda doğrudan başvuru yapmak suretiyle de gümrük muhafaza memuru olunabilmektedir.