Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Havacılık ve uzay mühendisliği, fizik ve kimya gibi mühendislik dalları kadar popüler olmasa da günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile uzay ve havacılık konularında yapılan araştırmalar da hız kazandı.



Havacılık ve Uzay Mühendisliği Dersleri Nelerdir?



Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü yurtdışında en çok tercih edilen bölümler arasında yer alır. Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü 4 ya da 5 yılda tamamlanabilir. Bu alana hizmet verecek iş gücünü doldurmak için çeşitli eğitim programları bulunuyor.



Lisans programlarında öğrenciler, özelliklerde tasarım teknolojisi, uçuş mekaniği, bilgisayar programlama, uçuş mekaniği gibi konular üzerinde yoğunlaşırken saha ve laboratuvar çalışmaları da yürütülür. Aynı zamanda yurt dışı eğitim veren uzay ve havacılık mühendisliği eğitimi veren pek çok üniversite öğrencilerine pratik kazandırmak için programlara ve stajlara katılmasını sağlıyor. Yüksek lisans programını bitiren kişiler üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlar.



Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü mezunlarının belli başlı görevleri vardır. Bunlar;

Proje önerilerini değerlendirerek gereksinimleri tasarlamak

Projelerin mali ve teknik açıdan uygunluğunu incelemek

Pratik ve teorik olarak araştırmalar yapmak

Müşterilerin beklenti ve gereksinimlerini karşılamak

Sorunların ve olası çözümlerin kaynağını araştırmak

Projenin kalite standartlarına uygunluğunu incelemek

Teknik danışmanlık sağlamak

Belgeler, raporlar ve kılavuzlar yayınlamak

Havacılık ve Uzay Mühendisi Olmak İsteyen Kişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler



Günümüzde pek çok havacılık ve uzay mühendisinin tasarım, analiz ve kendi çalışmalarında yaşayacakları sorunları giderebilmek için trigonometri, yaratıcılık, matematik ve pratik düşünme becerilerini kazanması gerekir. Havacılık ve uzay mühendisi olacak kişilerin meraklı, araştırmacı ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olması gerekir. Bu alanda başarılı bir kariyere imza atmak için sistemli, mantıklı, gerçekçi, pratik ve bağımsız davranmanız gerekir.



Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünü okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler;

Havacılık ve uzay sistemleri imalatı hakkında güçlü bir teknik bilgiye sahip olmak

Yenilikçi tasarımların geliştirilmesinde rol oynamak

Takım ve grup çalışmasına yatkın olmak

Detaylara dikkat etmek

Havacılık, uçak teknolojisi ve uçak sevgisi

Zaman yönetim becerileri

Ticari farkındalık ve bu sektörde bilgi sahibi olmak

Sorunlarla başa çıkma, problem çözme ve analitik beceriler kazanmak

Havacılık ve Uzay Mühendisliği İş Seçenekleri



Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünden mezun olan kişilerin branşı ile ilgili iyi bir iş bulabilmeleri için yurtdışında en iyi şirketlerde görev alabilmek için sivil ve askeri uçakların, füzelerin, uyduların, uzay araçlarının, tasarım, geliştirme, koruma ve performansı ile ilgilenir.



Havacılık ve uzay mühendisleri, özel ve devlete bağlı şirketlerde uçak, makine ve kimya sanayisinde rahatlıkla iş bulabilir. Üretim sistemleri mühendisliği, uzay mühendisliği, üretim sistemleri mühendisliği, uzay aracı mühendisi, malzeme mühendisi, CAD teknisyeni, havacılık mühendisliği gibi pek çok farklı görevde çalışma fırsatı da bulabilirler.