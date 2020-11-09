Havacılık Ve Uzay Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?
Havacılık ve uzay mühendisliği, günümüzün en gözde meslekleri arasında yer almaya aday meslekler arasında yer alır. Uçaklar, uydular, uzay araçları ve füzelerin imalatı, test edilmesi gibi konularla ilgilenen bu mühendislik hakkında bilinmesi gereken havacılık ve uzay mühendisi nasıl olunur? Mezunları ne iş yapar tüm bilgileri derledik.
Havacılık ve uzay mühendisliği, fizik ve kimya gibi mühendislik dalları kadar popüler olmasa da günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile uzay ve havacılık konularında yapılan araştırmalar da hız kazandı.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Dersleri Nelerdir?
Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü yurtdışında en çok tercih edilen bölümler arasında yer alır. Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü 4 ya da 5 yılda tamamlanabilir. Bu alana hizmet verecek iş gücünü doldurmak için çeşitli eğitim programları bulunuyor.
Lisans programlarında öğrenciler, özelliklerde tasarım teknolojisi, uçuş mekaniği, bilgisayar programlama, uçuş mekaniği gibi konular üzerinde yoğunlaşırken saha ve laboratuvar çalışmaları da yürütülür. Aynı zamanda yurt dışı eğitim veren uzay ve havacılık mühendisliği eğitimi veren pek çok üniversite öğrencilerine pratik kazandırmak için programlara ve stajlara katılmasını sağlıyor. Yüksek lisans programını bitiren kişiler üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlar.
Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?
Havacılık ve uzay mühendisliği bölümü mezunlarının belli başlı görevleri vardır. Bunlar;
Proje önerilerini değerlendirerek gereksinimleri tasarlamak
Projelerin mali ve teknik açıdan uygunluğunu incelemek
Pratik ve teorik olarak araştırmalar yapmak
Müşterilerin beklenti ve gereksinimlerini karşılamak
Sorunların ve olası çözümlerin kaynağını araştırmak
Projenin kalite standartlarına uygunluğunu incelemek
Teknik danışmanlık sağlamak
Belgeler, raporlar ve kılavuzlar yayınlamak
Havacılık ve Uzay Mühendisi Olmak İsteyen Kişilerin Sahip Olması Gereken Nitelikler
Günümüzde pek çok havacılık ve uzay mühendisinin tasarım, analiz ve kendi çalışmalarında yaşayacakları sorunları giderebilmek için trigonometri, yaratıcılık, matematik ve pratik düşünme becerilerini kazanması gerekir. Havacılık ve uzay mühendisi olacak kişilerin meraklı, araştırmacı ve yaratıcı bir kişiliğe sahip olması gerekir. Bu alanda başarılı bir kariyere imza atmak için sistemli, mantıklı, gerçekçi, pratik ve bağımsız davranmanız gerekir.
Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünü okumak isteyen kişilerin sahip olması gereken nitelikler;
Havacılık ve uzay sistemleri imalatı hakkında güçlü bir teknik bilgiye sahip olmak
Yenilikçi tasarımların geliştirilmesinde rol oynamak
Takım ve grup çalışmasına yatkın olmak
Detaylara dikkat etmek
Havacılık, uçak teknolojisi ve uçak sevgisi
Zaman yönetim becerileri
Ticari farkındalık ve bu sektörde bilgi sahibi olmak
Sorunlarla başa çıkma, problem çözme ve analitik beceriler kazanmak
Havacılık ve Uzay Mühendisliği İş Seçenekleri
Havacılık ve uzay mühendisliği bölümünden mezun olan kişilerin branşı ile ilgili iyi bir iş bulabilmeleri için yurtdışında en iyi şirketlerde görev alabilmek için sivil ve askeri uçakların, füzelerin, uyduların, uzay araçlarının, tasarım, geliştirme, koruma ve performansı ile ilgilenir.
Havacılık ve uzay mühendisleri, özel ve devlete bağlı şirketlerde uçak, makine ve kimya sanayisinde rahatlıkla iş bulabilir. Üretim sistemleri mühendisliği, uzay mühendisliği, üretim sistemleri mühendisliği, uzay aracı mühendisi, malzeme mühendisi, CAD teknisyeni, havacılık mühendisliği gibi pek çok farklı görevde çalışma fırsatı da bulabilirler.