İnşaat Teknolojisi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İnşaat teknikeri, inşaat mühendisi ve şantiye şefi ile çalışan ustabaşları arasında kalan ara elemandır.



İnşaat Teknolojileri Bölümü Dersleri Nelerdir?



İnşaat teknolojileri bölümü 2 yıllık görülen bir önlisans programıdır. Bu programı başarı ile tamamlayanlar ‘‘İnşaat Teknolojisi Önlisans Diplomasını’’ almaya hak kazanır. Önlisans diplomasını alan kişiler 4 yıllık lisans bölümlerine DGS sınavları ile geçiş yaparak İnşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerini okuyarak kendilerini geliştirme fırsatı da bulabilir. Önlisans programında gösterilen derslerde 3 boyutlu öğrenme yetisini geliştirmek amaçlanır.



Bu bölümde okutulan en önemli derslerden birisi teknik resim dersidir. Teknik resim dersinin yanında inşaat teknolojisi öğrencilerine statik, fizik ve matematik dersleri de verilir. Verilen bu derslerle öğrencilerde mantıksal be matematiksel düşünce tarzını geliştirmek amaçlanır. Bu temel derslerin yanında seçmeli ders olarak inkılap tarihi, İngilizce dersi ve dil anlatım gibi pek çok ders gösterilir.



Restorasyon, mukavemet, mimari çizimler, atık sular, bilgisayar destekli çizim, çelik malzeme bilgisi gibi dersler veriliyor. Bu bölümlerde okuyan kişiler pek çok teknik konuda bilgi sahibi olarak okuduğu bölümden mezun olma şansı elde ediyor.



İnşaat Teknolojileri Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



İnşaat Teknolojileri bölümünden mezun olan kişiler, ara eleman olarak inşaatlarda görev alır. Bu meslek grubu sınıf başkanına da benzetilir. İnşaat Teknolojileri bölümünden mezun olan kişiler, inşaat teknikeri olarak göreve başlar.



İşçilerin ve ustabaşlarının düzenli olarak çalışmasını sağlar. Bu kişilerin çalışmalarında denetim gerçekleştirerek eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesini sağlar ve olası aksaklıklarda mühendislere haber verir. İnşaat teknolojisi teknikerleri projede yer alan mimar ve mühendislere yardımcı olur. Projenin plana uygun yürütülüp yürütülmesisiniz denetler. Bazı durumlarda inşaat için kullanılacak malzeme ve bina tasarımı görevini de üstlenebilirler.



İnşaat Teknikerlerinin Maaşları ve Çalışma Ortamları



İnşaat teknikerleri okuldan mezun olduktan sonra isterlerse teknik alanlarda ya da ofislerde proje alanında görev alabilirler. İnşaat teknikerleri, aynı zamanda şantiyelerde ara eleman olarak çalışır. Bu kişilerin maaşları da çalıştıkları yere göre değişiklik gösterir.



İnşaat teknolojilerinden yeni mezun olan teknikerler, genellikle asgari ücretle göreve başlar ve daha sonra işte deneyim kazandıkça maaşları da bu oranda artar. Bunun yanında KPSS’ye girerek ya da belediyeye yerleşerek önemli paralarla çalışma imkanı bulabilirler.



İnşaat Teknolojileri Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



İnşaat Teknolojileri bölümünde okuyan kişilerin çalışabilecekleri özel ve kamuda pek çok alan vardır. İnşaat teknikerinin görev tanımında yer alan projede yer alan mimar ve mühendislere yardımcı olmak ve projenin plana uygun yürütülüp yürütülemediğini incelemek, inşaat için gerekli malzeme hesaplaması ve bina tasarımı yapmak gibi başlıca görevlerini yürütebileceği başlıca alanlar;

Mimari Denetim ve Dekorasyon Firmalarında,

İnşaat Şirketlerinde,

Bunun gibi pek çok inşaat ile ilgili alanda çalışma fırsatı bulabilirler.