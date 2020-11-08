İşletme Yönetimi Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

İşletme yönetimi bölümüne kayıt olabilmek için öncelikle belirlenmiş olan 150 taban puanını geçmek gerekiyor. 150 taban puanını geçen üniversite adayları işletme yönetimi bölümüne kayıt olabilirler. Aynı zamanda bu bölüm için başarı sıralaması da bir hayli önemlidir. Başarı sıralaması düşük olan üniversite adayları bu bölümde okumaya hak kazanırlar. İşletme yönetimi bölümünden uluslararası değişim programlarına katılma hakkı da bulunmaktadır. Bu bölüme kayıt olduktan sonra GANO puanı oluştuğunda aynı şekilde 2.80 GANO puanına ulaşan adaylar erasmus avantajlarından yararlanabilirler.



İşletme Yönetimi Bölümü Nedir?



Bu bölümün temel amacı kamu veya özel kurumlarda işletmelerin finans alanında en iyi şekilde yönetimini sağlaması amacından donanımlı elemanlar yetiştirmektir. İşletme yönetimi bölümü hazır şirketler içerisinde yer alan girişimcilik ruhu yüksek kişilerin yetiştirmesini amaçlamaktadır. Temel amaçları ise bu bölümden yetişmiş donanımlı bir eleman çalıştığı şirketin ekonomik ve finans alanında en iyi yerlere gelmesini amaçlamaktadır. Bu bölümde eğitim 2 yıl olarak belirlenmiştir.



İşletme Yönetimi Bölümü Dersleri Nelerdir?



- Temel Hukuk Kavramı

- Borçlar Hukuku

- İktisat

- Genel Muhasebe

- Davranış Örgütsel

- Pazarlama İlkesi

- İngilizce

- İşletmenin İlkeleri

- Atatürk'ü İlkeleri ve İnkılap Tarihi

- İş Kurma ve Girişimcilik

- Finansman Girişimciliği

- Yenilik Yönetimi

- Türkçe

- Ticaret Hukuku

- Küçük İşletme

- İş Planı

- Ticaret Elektroniği

- Türkçe 2



İşletme Yönetimi Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



İşletme yönetimi bölümünden mezun kişiler ek çok kurum içerisinde pazarlama alanında iş bulabilirler. Pazarlama sektöründe kendilerini geliştirerek bir pazarlamacı olabilirler. Aynı zamanda büyük ofislerin insan kaynaklarında eleman ihtiyaçlarında da istihdam edilirler. İşletme yönetimi bölümü mezunları firmaların finans bölümlerinde alım satım gibi işlerde meşgul olurlar. Ayrıca ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlamaları durumunda da akademisyen olarak da görev alabilirler.



İşletme Yönetimi Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Pek çok kuruluşun pazarlama alanında çalışma sergileyebilirler. Aynı zamanda kuruluşların ve işletmelerin insan kaynakları ofisinde görev almaktadırlar. Finansları kontrol ederek işletmenin en iyi şekilde finans elde etmesini sağlarlar. Özel ve kamu sektöründe de istihdam edilirler.