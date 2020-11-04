Odyometri Teknikeri Nedir, Nasıl Olunur? Odyometri Teknikerliği Mezunu Ne İş Yapar?

Odyometri teknikeri ve ya odyometrist işitme kaybı yaşayan hastalara gerekli testleri yaparlar. Bu testlerin yanı sıra işitme cihazı üretimine kadar pek çok alanda da aktif görev üstlenirler.



Odyometri Teknikeri Nedir?



Devlet ve ya özel hastanelerde çalışan odyometristler diğer adı ile odyometri teknikerleri işitme kaybı hastalıkları ile ilgilenirler. Bu kapsamda işitme kaybı yaşayan hastaların testleri yapılır. Bu testlere göre işitme cihazları geliştirilir.



Odyometri teknikerleri işitme kaybı gibi sorunlarda öncelikle çeşitli yöntem ve tedavi seçeneklerini kullanırlar. Aynı zamanda çalıştıkları alana göre odyometri teknikerlerinin görev tanımları da değişebilir. Ayrıca teknikerler tarafından belirli bir düzen halinde odyometri testleri yapılabilir.



Odyometri Teknikeri Ne İş Yapar?



Odyometri teknikleri çalıştıkları alanlara göre farklı görevler üstlenebilirler. Görev tanımları oldukça geniş olan odyometri teknikerleri işitme kaybı yaşayan kişilerin şikayetleri ile ilgili tetkikler yaparlar. Buna göre uzman hekimin kontrolünde çeşitli testler gerçekleştirirler.



Bu testlerden ortaya çıkan sonuçları ise yazılı ve dijital ortamda rapor haline getirirler. Bu raporlar sonucunda hastanın işitme kaybına yönelik sonuçlar ortaya çıkar. Odyometri teknikerleri hastalık ile ilgili tetkiklerin yanı sıra düzenli hasta kaydını tutarak arşivleme işlerini de üstlenirler.



Odyometri teknikeri Nasıl Olunur?



İş alanı oldukça fazla olan Odyometri teknikeri olmak için belli bir eğitim almak gerekir. Odyometri teknikeri olmak için üniversitelerin Odyometri önlisans programlarında eğitim almak gerekiyor. Buradan mezun olan kişiler alanlarında iş bulabilirler.



Odyolog ve ya Odyometri teknikeri genellikle karıştırılıyor. Buna göre Odyologlar 4 yıllık eğitim alırlar. Böylelikle Odyologlar işitme cihazı ameliyatlarında görev alabilirler. Odyometri teknikerleri ise kulak, burun ve boğaz alanında çalışan diğer tüm doktorlara destek verirler. Asisten ve yardımcı olarak çalışırlar. O nedenle Odyolog ve Odyoloji teknikerlerinin görev alanları farklılıklar gösterir.



Odyometri teknikerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Odyometri teknikerlerinin meslekleri gereği önemli görev ve sorumlulukları vardır. Buna göre ekip çalışmasına yatkınlıkları olan Odyometri teknikerlerinin aynı zamanda sabırlı ve sakin de olmaları gerekir. Bunun yanı sıra Odyometri teknikerleri odyometri testlerinin uygulanmasında sorumlulardır. Özellikle yeni işitme cihazlarının üretiminde ve tasarlanmasında da çalışırlar.



Odyometri teknikerleri işitme tarama programları ile gürültü ölçümlerinde yer alırlar. İşitme kaybı gibi sorunlarda önemli bir misyon üstlenen odyometri teknikerleri hastaların kayıtlarını tutarak bunları arşivlemekte de görev alırlar. Odyometri teknikerleri, hastalarda meydana gelen işitme kaybının azaltılması ve ya ortadan kaldırılması işlemlerinde Odyolog ve uzman hekimlere yardım ederler.



Odyometri teknikerleri saf ses ile konuşma odyometrisi, immitansmetri gibi testlerin de uygulamasını gerçekleştirirler. Tüm bu iş ve işlemler yapılırken ise yeni teknolojiler ve cihazlar kullanılır. İyi bir odyometri teknikerinin de hasta ve hasta yakınları ile iyi bir iletişim kurmaları beklenir. Aynı zamanda odyometri teknikerleri kulak implantı gibi hassas cihazlar ile uzun süre çalışırlar. Bu nedenle bu meslekte çalışanlar oldukça sabırlı ve sakin bir yapıya sahip olmalılar. Odyometri teknikerlerinin iş disiplinlerinin de olması gerekir.