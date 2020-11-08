Otomotiv Mühendisi Nedir, Nasıl Olunur? Otomotiv Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Üretim ve tasarım aşamasında görev alan bir meslek olması ile beraber otomotiv mühendisliği, son dönemlerin en popüler meslekleri içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda iyi bir kariyer olması ile beraber pek çok alanda çalışma imkanı sağlıyor. Bu mesleği yapabilmek için ise belli şart ve koşulları yerine getirmek ve mezun olmak gerekmektedir.



Otomotiv Mühendisi Nedir?



Kamyon ya da otobüs ve otomobil gibi birçok farklı aracın üretim ile tasarım aşamasında görev yapan kişilere otomotiv mühendisi denmektedir. Tabii görevleri sadece bununla sınırlı kalmıyor. Ayrıca üretim ve tasarım aşamasının denetlenmesi konusunda da görevleri bulunmaktadır. Pek çok değişik mühendislik bilgilerine sahip olan otomotiv mühendisleri, bu bilgilerini farklı araçlar üzerinde değerlendirmektedir. Kara taşıtları konusunda üretimi gerçekleştirilen tüm araçlar için görev yapabilecek niteliğe sahip mühendisler olarak da öne çıkmaktadırlar.



Otomotiv Mühendisi Ne İş Yapar?



Her türlü kara taşıtları için üretim ve tasarım ile beraber bunların denetlemesi konusunda otomotiv mühendisleri görevlidir. Aynı zamanda pazarlaması, servis hizmetleri ve bunun gibi birçok görev üzerinden çalışmalarına yürütmektedirler.



Makine ve bilgisayar mühendisleri ile beraber elektrik ve elektronik mühendisleri üzerinden senkronize şekilde beraber çalışırlar. Böylece Ar-ge çalışmaları, üretim ile beraber tasarım üzerine uzmanlaşmış otomotiv mühendisleri, farklı sektörlerde kara taşıtları için görevlerini yerine getirir. Özellikle pil, fren ve amortisör gibi parçaların tasarımı ile denetlenmesi noktasında da görevleri bulunmaktadır.



Otomotiv mühendisleri araçlar üzerindeki parçaların hangi sırada ve ne şekilde yerleştirilmesi konusunda oldukça önemlidirler. Bu konuda önemli sorumlulukları bulunmasının yanı sıra, bakım ve onarım ile beraber servis kontörlü kapsamında da çalışma gerçekleştirirler.



Otomotiv Mühendisi Nasıl Olunur?



Otomotiv mühendisliği görevini yapmak ve otomotiv mühendisi olabilmek için 4 yıllık lisans eğitimi görmek gerekmektedir. Üniversitelerin Mühendislik bölümünde bulunan otomotiv mühendisliği, daha çok mesleki eğitim üzerinedir. Genel olarak uygulamalı şekilde Mesleki açıdan derslerinin bulunduğunu söylemek mümkündür.



Ulaşım tekniği, raylı taşıtlar, taşıt tekniği, motor kontraksiyonu ya da modelleme ile simülasyon gibi daha birçok farklı ders içeriği yer almaktadır. Her bir içerik mühendislerin uygulamalı olarak sağlıklı bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesi için 4 yıl boyunca pratik ve teorik üzerinden eğitim verilir.



Otomotiv Mühendisi Görev ve Sorumlulukları Nelerdir



Daha çok kara taşıtları üzerine yoğunlaşan Otomotiv mühendisi, birçok değişik görev ve sorumluluklara sahiptir.



- Kara taşıtlarının projelerini gerçekleştirmek.

- Araçlar adına denge hesaplamalarını gerçekleştirmek.

- Araca uygun şaseyi belirlemek.

- Teknik hesaplamaları üzerinden aracın sağlıklı ve güvenli şekilde kullanımını sağlamak.

- Aracın fren takımları konusunda planlama ve üretim de bulunmak.

- Üretimi yapılmış olan parçaların denetimini sağlamak.

- Üretim alanında meydana gelen sorunlara karşı çözüm yolları üretmek.



Bu gibi görev ve sorumluluklar ile beraber tüm farklı kara taşıtları için üretim bazında otomotiv mühendisleri görev almaktadır. Bütün üretim alanları için otomotiv mühendislerinin çalışması bir mecburiyettir.