Patoloji Teknikeri Nedir, Nasıl Olunur? Patoloji Teknikerliği Mezunu Ne İş Yapar?

Patoloji teknikeri, sağlık hizmeti verir. Hastanelerin en önemli personellerinden olan patoloji teknikerlerinin pek çok çalışma alanı bulunuyor.



Patoloji Teknikeri Nasıl Olunur?



Patoloji teknikeri olmak için, 2 yıllık “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” bölümünü bitirmeniz gerekir. Meslek yüksekokulları tarafından verilen bu eğitimin sonucunda “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” unvanı alarak çalışma hayatına adım atabilirsiniz.



Patoloji Teknikerliği Mezunu Ne İş Yapar?



Patoloji teknikerliği yapan kişiler herhangi bir sağlık kuruluşunun laboratuvarında görev alabilirler. Sağlık hizmeti hiç bitmeyen bir ihtiyaç olduğu için patoloji teknikerliği de ilgi oldukça fazladır ve ihtiyaç giderek artmaktadır. Patoloji teknikerinin görevleri,

Doktor tarafından laboratuvara gönderilen vücut sıvılarının incelenmesinde görev yapar.

İstenen doku kesitlerini en doğru şekilde incelemesini yapar.

Vücut sıvılarının en uygun teknik ve yöntemlerle incelenmesini sağlar.

Biyopsi sonucunda gönderilen parçaların boya ve kabul işlemlerini yapar.

Makroekonomik tarifler yazar ve uzman incelemelerine yardımcı olur.

Ameliyat ve otopsilerden çıkarılan parçaları dikkatlice inceler.

Su banyosu için kesit işlemi uygular.

Laboratuvar kayıtlarını tutar.

Laboratuvar malzemelerinin steril ve temiz kalmasını sağlar.

Lam ve blok arşivi yapar.

Yapılan analiz ve incelemelerin sonucunda raporları hazırlar.

Patoloji Teknikerlerinin İş İmkanları



Patoloji teknikerleri kamu ve özel pek çok kuruluşta rahatlıkla iş buluyor. Patoloji en zengin iş imkanlarına sahip olan meslekler arasında yer alıyor. Patoloji mezunu kişiler, hem özel sektörde hem de devlette rahatlıkla iş bulabiliyor. Aynı zamanda patoloji mezunlarının başvurabileceği iş ilanları arasında özel laboratuvarlar da yer alıyor. İş imkanlarının çok olması sebebi ile patoloji bölümüne olan ilgi giderek artıyor.



Patoloji Teknikeri Maaşları Ne Kadar?



Patoloji okumak isteyen pek çok kişi patoloji teknikerliğinin maaşı hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Patoloji teknikerinin maaşları görev yapılan sağlık kurumuna, kuruluşuna göre değişiklik gösterir. Devlet hastanelerinde patoloji teknikerlerinin aldığı maaş, özellere göre daha yüksektir. Bu durum, patologun deneyimine ve laboratuvarın kapsamına göre de değişiklik gösterir.



Devlet hastanelerinde patoloji teknikerliğinin aldığı maaşlar 3600 ile 4600 arası değişir. Buna ek olarak bir de döner sermayeden pay eklenir. Özel kuruluşlarda ise patoloji ve laboratuvarının aldığı maaşlar asgari ücretten başlar ve hastanenin politikalarına göre değişiklik gösterir. Görevde yükselme ya da kademe ilerlemesi düşündüğünüz zaman maaşlarınızda da önemli bir değişme olacaktır. İleriye dönük meslek araştırması yapan pek çok genç geniş iş imkanı olduğundan dolayı ve patoloji teknikerine ihtiyacın azalmamasından ötürü bu mesleği tercih eder.



KPSS’ye girerek devlet kurumlarında patoloji bölümlerine atanabilir ve devlet hastanelerinde çalışma imkanı da bulabilirsiniz. Her geçen gün Ülkemizde patoloji teknikerliğine olan ilgi artış gösteriyor. Özel hastaneler ve devlet hastaneleri çok sayıda patoloji teknikeri almak için kadro açıyor. Bu nedenle hayatına yeni bir yön çizmek isteyen ve kariyer planlaması yapan kişilerin ilk tercihleri arasında son dönemlerde patoloji teknikerliği de yer alıyor.