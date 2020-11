Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nasıl Olunur? Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mezunu Ne İş Yapar?

Sosyal bilgiler öğretmeni ilkokul ve ortaöğretim düzeyinde derslere girerek öğrencilere coğrafya ve tarih alanında bilgi aktarır. Sosyal bilgiler öğretmenleri kendi branşlarında liselerde de görev yaparlar.



Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nedir?



Sosyal bilgiler öğretmeni ilköğretim öğrencilerine ve ortaöğretimde okuyan öğrencilere tarih ve coğrafya alanında eğitim verirler. Tarih ve coğrafya branşlarında eğitimlerde öğrencilerden gelen sorulara da cevap verirler.



Liselerde bulunan ilgili branşlarda da sosyal bilgiler öğretmenleri görev yapmaktalardır. Bu alanda sosyal bilgiler öğretmenleri öğrencilerin yaş düzeyine uygun olarak müfredat derslerini işlerler. Özellikle her güne uygun çalışma planları hazırlanır. Buna göre öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçlerinde de bilgi aktarımı sağlanır. Sosyal bilgiler branşı içerisinde yer alan tüm konular ayrıntılı şekilde anlatılır.



Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ne İş Yapar?



Sosyal bilgiler öğretmenleri ilkokul, ortaöğretim ve lise dönemindeki öğrencilere kendi branşlarında dersler anlatırlar. Her öğrencinin yaş düzeyine uygun olarak müfredata uygun eğitim verilir. Sosyal bilgiler alanında yer alan tarih ve coğrafya konularında dersler verilir.



Sosyal bilgiler öğretmeni kendi alanında çalışma programı oluşturarak öğrencilere yönelik eğitimler oluştururlar. Sosyal bilgiler öğretmenleri aynı zamanda özel okullarda, devlet okullarında ve kurslarda çalışabilirler. Sosyal bilgiler öğretmenleri kendi alanlarında çalışma programları hazırlayarak öğrencilere yönelik eğitimler verirler.



Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nasıl Olunur?



Sosyal bilgiler öğretmenleri gereken eğitimi aldıktan sonra kendi branşlarında çalışabiliyorlar. Sosyal bilgiler öğretmeni olmak için üniversitelerin Eğitim Fakültelerine gitmek gerekir. Bu bölümler dört yıllık eğitim verirler.



Üniversitelerdeki lisans eğitiminin ardından her öğretmen adayı formasyon eğitimini de tamamlar. Bunun ardından devlet okullarında çalışmak isteyen sosyal bilgiler öğretmenleri KPSS' ye girerek atanırlar. Aynı zamanda özel okullarda ve ya kurslarda da sosyal bilgiler öğretmenleri çalışabilirler.



Sosyal bilgiler öğretmenleri öğrencilerin yaş düzeylerine uygun sınav hazırlayarak, uygulamak ve kontrol etmek ile görevlilerdir. Kendi branşlarında geniş kapsamlı bir eğitim verilebilir.



Sosyal Bilgiler Öğretmeninin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?



Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kendi mesleklerine uygun görev ve sorumlulukları bulunur. Özellikle öğretmenler öğrencilerin yaş düzeylerine uygun olarak eğitim verirler. Buna göre eğitim verilecek olan öğrenci gruplarına yönelik çalışma planı hazırlanır. Bu çalışma planına uygun olarak öğrencilere müfredata uygun eğitim verilir. Aynı zamanda çalışma planı öğrencilere uygulanarak buna göre bilgi ve beceri de kazandırılır.



Sosyal bilgiler öğretmenleri kendi alanlarında en güncel konuları takip etmeliler. Buna göre tüm gelişmeler izlenerek öğrencilere en doğru bilgiler öğretilir. Sosyal bilgiler öğretmenleri verdikleri eğitimleri pekiştirmek için öğrencilere uygun sınavlar hazırlanır. Bu sınavların sonucuna göre öğrencilerin bilgileri de pekişir. Bilgi düzeyleri de bu konuda ölçülür.



Sosyal bilgiler öğretmenleri verdiği derslerin yanı sıra okul ve ya öğrenciler ile ilgili problemler olması durumunda sorunların çözümüne yardımcı olunur. Sosyal bilgiler öğretmenleri, öğrencilerin en iyi eğitimi alması için müfredata uygun olarak çalışma planına göre ders anlatılır. Bu dersler de anlatıldıktan sonra yapılan sınavlar ile konuların ne kadar anlaşıldığı da belirlenmiş olur.