Uzay Mühendisliği Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Havacılık ve uzay mühendisliği, uçan makinelerin tasarımı ve yapımı ile ilgilenir. En yeni mühendislik dallarından biridir. Bu mühendislik aynı zamanda roket bilimi olarak da bilinir



Uzay Mühendisliği Bölümü Nedir?



Uzay mühendisliği bölümü uçakların, helikopterlerin ve uzay araçlarının yüksek teknoloji mühendislik dünyasına tutkulu öğrenciler tarafından en çok tercih ettiği bölümlerin başında gelir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği, uçakların, uzay araçlarının ve jet motorlarının tasarımını yöneten bilimsel ilkelerle ilgilenir.



Havacılık ve uzay endüstrisinin karşılaştığı gerçek dünya sorunlarını çözmeye hazır mühendisler yetiştiren bölüm üreten, uygulamalı, pragmatik eğitimin en iyi sağlayıcısı olarak bilinir. Havacılık ve Uzay Mühendisliği; uzay araçları, uçaklar, füzeler ve silah sistemleri tasarlamak, üretmek ve sürdürmek için beceri, bilgi sağlayan bir Mühendislik dalıdır. Havacılık ve Uzay Mühendisliği, öğrenciler arasında yerini alan en zorlu mühendislik dalları arasında kabul edilir.



Uzay Mühendisliği Dersleri Nelerdir?



Uzay mühendisliği genellikle 4 yıllık lisans eğitim verir. Fakat pek çok üniversite hazırlık bölümü de okuttuğu için eğitim süresi 5'e çıkabilir. Sayısal puanı ile öğrenci alan bölümün taban puanları üniversite bazında değişiyor. Özel üniversitelerde puanlar devlet üniversitelerine göre daha düşük olabiliyor.



Bölümde okutulan dersler de yine sayısal ve teknoloji ağırlıklı oluyor. Uzay Mühendisliği'nin büyük bir kısmı; bilgisayar uygulaması üzerinden yapılar. Dersler arasında ise matematik, fizik, taslak hazırlama, elektrik, robotik, havacılık gibi alanlar bulunuyor. Mühendislik ve bilim kavramları, termodinamik, aerodinamik, gök mekaniği, malzemeler, akustik, tahrik, rehberlik ve kontrol sistemleri ve uçuş mekaniğini içeren çeşitli alanlara odaklanarak öğrenilenler havacılık operasyonlarına uygulanır.



Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Uzay mühendisleri, mesleğin araştırma ve geliştirme, test veya bakım tarafı arasında seçim yapabilir. Genellikle proje maliyetlerini ve zaman çizelgelerini hesaplamak, kılavuzlar yazmak ve yeni teknolojileri yükseltmek ve geliştirmekle görevlendirilirler.



Hazırlanan planlar için bilgisayar destekli tasarım yazılımının nasıl kullanılacağını da öğrenmeleri önemlidir. Deneyimli havacılık mühendisleri, hava kazalarını ve parçaların arızasını inceleyebilir. Uzay mühendisliği en hızlı büyüyen endüstrilerden biridir. Çevreci ve yakıt tasarruflu teknolojilerin geliştirilmesi, son yıllarda birçok ülkede istikrarlı bir artışa katkıda bulundu. Gelişmekte olan teknolojilerin havacılık mühendislerine olan talebi gün geçtikçe artmaktadır.



Uzay Mühendislerinin İş Olanakları Nelerdir?



Uzay mühendislerinin kamu ve özel uzay araştırmaları birimlerinde iş imkanları oldukça yüksektir.

Uçak üretim merkezlerinde ve bilişim sektöründe de kolaylıkla iş bulabilirler. Birçok mezun makine mühendisi olarak iş bulur ayrıca neredeyse çoğu tasarım ve geliştirmede çalışır.



Uzay Mühendisliği matematiksel, hesaplama ve gözlemsel becerilerde genel mükemmellik gerektiren son derece uzmanlaşmış bir teknolojik alandır. Bu alandaki araştırmaların tamamlanması yıllar alır, bu nedenle dayanıklılık ve kalıcılık önemlidir. Başarılı bir Uzay Mühendisi olmak için ihtiyaç duyacağınız birkaç temel nitelik vardır. İyi bir akademik geçmiş, ürün tasarımında yaratıcılık ve yenilikçilik, Takım içinde çalışabilme ve bir takıma liderlik edebilme becerisi, güçlü analitik ve matematiksel beceriler, baskı altında ve uzun saatler çalışabilme yeteneği, bilimsel yeterlilik ve fiziksel dayanıklılık bunlardan sadece birkaçıdır.