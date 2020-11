Zootekni Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Zootekni bölümü erasmus gibi öğrenci değişim programları avantajları olan bir bölümdür. Zootekni bölümünden Avrupa'nın diğer üniversiteleri ile anlaşmalı bir şekilde hem hibeli hem de hibesiz bir şekilde bu programlara dahil olabilirsiniz. Zootekni bölümü en çok tercih edilen ve avantajları bol olan bir bölümdür. Aynı zamanda sadece erasmus değil work and travel öğrenci değişim programı ile bu bölüm ile Amerika'ya da gidebilirsiniz. Amerika'da hem gezebilir hem de para kazanarak ülkenize dönebilirsiniz. Zootekni bölümü oldukça avantajlı olan bir lisans bölümüdür.



Zootekni Bölümü Nedir?



Hayvan yetiştirme konusunda uzmanlaşmış kemik kadro oluşturmak hayvan üretimi konusunda en iyi koşullarda son teknoloji ile beraber üretimde yer alan bir bölümdür. Zootekni bölümü üniversitelerde 4 yıllık lisans eğitimi verilen bir bölümdür. Bu bölüm ziraat fakültesine bağlı olan bölümlerden biridir. Bölümden başarılı bir şekilde mezun olan adaylara "ziraat mühendisi" unvanı verilmektedir.



Zootekni Bölümü Dersleri Nelerdir?



- Botanik

- Zooloji

- Kimya

- Biyoloji

- Fizik

- Matematik

- Türkçe

- İngilizce

- Oryantasyon Tarım

- Tarımın Tarihi

- Mikrobiyoloji Genel

- Biyokimya

- İstatistik

- Zooloji 2

- Oryantasyon Tarım 2

- Genetik

- Bitkiler Tarla

- Toprak Bilimi

- Hayvan Yetiştiriciliği

- Bitkileri Koruma

- Bahçede Yetişen Bitkiler

- Hayvan Konforu

- Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

- Tarımın Ekonomisi

- Drenaj

- Sulama

- Araştırma Denemesi

- Mesleki Uygulama Dersleri

- Hayvan Besleme

- Hayvan Hastalıkları

- Sağlık Koruma

- Varyasyon

- Üreme Biyoljisi

- Hayvanların Ekolojisi

- Yem Analiz

- Küçükbaş Hayvan Yetiştirme

- Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği

- Hayvan Islahı

- Tez

- Hayvan Anatomisi

- Fizyoloji



Zootekni Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?



Zootekni bölümünden mezun olan kişiler hayvanlar hakkında her türlü sorumluluğa sahip olan kişilerdir. Aynı zamanda hayvanların en iyi şekilde üremesini sağlamaktadırlar. Hayvanların hastalıklarına karşı gereken müdahaleyi yaparlar. Zootekni bölümü mezunları hayvan anatomisini inceler ve bu konuya yönelik araştırma metotları geliştirir.



Zootekni Bölümü İş Olanakları Nelerdir?



Zootekni bölümünden mezun olan kişiler "ziraat mühendisi" unvanı ile iş bulmaktadırlar. Ziraat mühendisi olan bu kişiler tarım ve hayvancılık bakanlığı ve besi yetiştiriciliği gibi her türlü yerde istihdam edilirler.