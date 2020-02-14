Lions Kulübü’nden Nalbantoğlu’na destek

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan da Enfeksiyon bölümüne giderek, yapılan yardıma teşekkür ettiler. Pilli, anlamlı bir gün yaşadıklarını ifade ederek, Lions Kulübü’nün her zaman katkıları olduğunu vurguladı. Bakan Pilli 35 yıldır sağlık sektörünün içinde bulunduğunu ve özellikle bu dönem yapılan yardımların daha fazla olduğunu belirtti.

Sağlığa yapılan katkının hem çok anlamlı hem de çok kutsal aynı zamanda doğrudan insana yapılan katkılar olduğunu söyledi. Pilli, koronavirüs ve ileride karşılaşılabilecek diğer virüslere karşı bir karantina merkezi açmayı planladıklarını belirtti ve projenin çizim aşamasının tamamlandığını açıkladı.

Girne Özgürada Lions Kulübü 2019-2020 Dönem Başkanı Hande Kayasal Çelikden, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bulunan Ayaktan Tanı Merkezi’nin Enfeksiyon bölümüne 6 tansiyon aleti, 6 nabız ölçer, bir masa takımı, bir mikrodalga ve bir çaydanlık bağışında bulunduklarını ifade etti.