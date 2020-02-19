Öksüzler oyunu Bandabuliya Sahnesi’nde

Dennis Kelly’nin yazdığı, Selen Girit’in çevirdiği ve Aliye Ummanel’in yönettiği dram türündeki tek perdelik oyun saat 20.00’de başlıyor. Öksüzler’in +16 yaş sınırı var.
“Meydan sahne” diye bilinen alışılmışın dışında bir seyirci oturma düzeni ile izlenilen “Öksüzler”in biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.