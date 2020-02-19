Öksüzler oyunu Bandabuliya Sahnesi’nde

Dennis Kelly’nin yazdığı, Selen Girit’in çevirdiği ve Aliye Ummanel’in yönettiği dram türündeki tek perdelik oyun saat 20.00’de başlıyor. Öksüzler’in +16 yaş sınırı var.



“Meydan sahne” diye bilinen alışılmışın dışında bir seyirci oturma düzeni ile izlenilen “Öksüzler”in biletleri Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden ve www.biletinial.com adresinden temin edilebilir.