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    HaberlerKıbrıs Haberleri Paralimpik Milli Takımı Girne’de hazırlanıyor
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    26.02.2020 - 07:00 |

    Paralimpik Milli Takımı Girne’de hazırlanıyor

    Paralimpik Yüzme Milli Takımı, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında Girne kentinde kamp yaptı.

    Paralimpik Milli Takımı Girne’de hazırlanıyor

    Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, milli takım antremanlarını Girne Belediyesi sponsorluğunda, Yakın Doğu Üniversitesi Olimipik Kapalı Yüzme Havuzu’nda yaptı.

    Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, milli sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını, bu kampın sporculara moral ve motivasyon olarak çok daha iyi geleceğini kaydederek, önümüzdeki günlerde katılacakları müsabakalardan güzel sonuçlar elde edeceklerini kaydetti.

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