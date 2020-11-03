Altı Sigma ile verimlilik

Yalın Yönetim ve Teknikleri adlı kitabın da yazarı olan Bahtiyar Eren yeni kitabında Altı Sigma Yönetimi ile ilgili soruları cevaplarken akademik bilgilerden faydalanmış, konuların daha kolay anlaşılması için de günlük hayata ilişkin söz ve hikâyeler ile konuları desteklemiş. Soru cevaplarının takip ve kontrolünün kolay olması için cevaplar tablo, şekil ve maddeler halinde hazırlanmış.