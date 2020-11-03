03.11.2020 - 07:00 |
Altı Sigma ile verimlilik
Yazar ve akademisyen Dr. Bahtiyar Eren’in üretim odaklı şirketlerin verimliliği artırmak, operasyonlarda mükemmel sonuçları elde etmek için formatlanmış bir eğitim, analiz ve problem çözme tekniği olan Altı Sigma Yönetimi ile ilgili olarak soru ve yanıtlarla hazırladığı “Altı Sigma Yönetimi-1” adlı kitabı konuyla ilgili en detaylı kaynaklardan biri olarak Yazardan Direkt Yayınevi’nden okurlarıyla buluştu.
Yalın Yönetim ve Teknikleri adlı kitabın da yazarı olan Bahtiyar Eren yeni kitabında Altı Sigma Yönetimi ile ilgili soruları cevaplarken akademik bilgilerden faydalanmış, konuların daha kolay anlaşılması için de günlük hayata ilişkin söz ve hikâyeler ile konuları desteklemiş. Soru cevaplarının takip ve kontrolünün kolay olması için cevaplar tablo, şekil ve maddeler halinde hazırlanmış.