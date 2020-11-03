Melek yatırımcılar pandemide durmadı

Melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum Türkiye aracılığıyla pandemi döneminde ev kiralama yönetim platformu Missafir, takviye edici gıda markası Reneva, kişiler arası takas platformu Bart Me, bataryalar için nikel bazlı katot üretimi yapan Nicat, okul yönetim sistemi Magistum ve online terapi platformu Evimdeki Psikolog olmak üzere toplam 6 girişime yatırım gerçekleşti.

Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren, koronavirüs salgınıyla beraber, dijitalin önemini ve girişimlerin hızlı hareket kabiliyetini bu süreçte herkesin daha iyi anlamış olduğunu belirterek, “Fırsatları gören her yatırımcı da yatırım oranlarını artırdı” dedi. Duygu Eren şunları söyledi:

“Sağlık, online ödeme sistemleri ve salgın yüzünden öne çıkan sektörlere yapılan yatırımlarla turizm gibi zarar gören sektörlere yatırımların düşüşünün birbirini dengeleyeceğini ve hedeflere ulaşılacağını öngörüyoruz. Keiretsu Forum Türkiye yeni üye artışımız aynı şekilde devam ediyor. Kişisel gelir vergisi indiriminden yararlanmak için de lisanslı melek yatırımcı sayımız artıyor. Lisanslı melek yatırımcı olan yatırımcılar yapmış oldukları yatırımın yüzde 75’ini vergilerden düşebiliyorlar, bu da melek yatırımcıları ekosisteme dahil etti. Bu dünyadaki en yüksek oran. Birçok melek yatırımcı da bu vergi desteğinden yararlanmak istiyor. Böylelikle Türkiye startup ekonomisinde çok daha hızlı yol kat ediliyor.”