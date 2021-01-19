Apartman Kuralları Nelerdir? Apartmanda Uyulması Gereken Başlıca Kurallar

İster kat sahibi, ister kiracı olsun herkesin uyması gereken apartman kuralları vardır. Bu kurallar birlikte huzurlu yaşamak adına belirlenmiş kurallardır.



Apartman Kuralları Nelerdir?



Apartmanda gürültü sınırlarının aşılmamasına önem vermek gerekir. Herkes kendi mekânın da dinlenmek isteyecektir. Belirli saatlerin dışında yapılan aşırı gürültü ise kişileri rahatsız edecektir. Ayrıca apartmanda hasta kişilerin, çocuklu ailelerin olacağını göz önüne alarak ona göre davranılmalıdır.



Mesai günleri akşam 20.00’den sabah 07.00 saatlerine kadar gürültü yapmaktan kaçınmak gerekir. Pazar günleri ise daha dikkatli davranılmalıdır. Gürültü kapsamında olan aktiviteler şunlar olabilir;

● Yüksek sesle müzik dinlemek

● Aşırı bağırarak konuşmak, kavga etmek

● Evde tamirat yapmak, çekiç, matkap gibi makineleri çalıştırmak

● Elektrik süpürgesi, çamaşır makinesi, fön çalıştırmak

● Eşyaları çekerek gürültü çıkarmak

● Çocukların evde aşırı gürültü çıkarması

Apartman kuralları gereği belirli saatlerde gürültü yapmak kesinlikle yasaktır. Bunun dışında yapılmaması gereken davranışlar vardır.



Apartmanda Uyulması Gereken Başlıca Kurallar



Evlerin balkonları oturan kişiye aittir ama kullanım sırasında başkalarını rahatsız etmemeye özen göstermek gerekir. Balkonlarda mangal yapmak ve dumanından apartman sakinlerinin etkilenmesine neden olmak yanlış bir davranıştır. Balkondan halı, kilim, silkelenmemelidir. Ayrıca alt komşularının camlarını kirletecek materyaller atılmamalıdır.



Çöpler apartman içerisine atılmamalıdır. Kapının önüne çıkarılan çöplerin, zamanında bırakılmasına özen gösterilmelidir. Ortak kullanım alanları temiz tutulmalıdır. Çevreye hayvanları beslemek için kontrolsüz yiyecek bırakılmamalıdır. Bu yiyeceklerin böcek ve farelere davetiye çıkaracağı unutulmamalıdır.



Tüm apartman sakinlerinin güvenliği düşünülmelidir. Bu amaçla apartman giriş kapısı kapalı tutulmalıdır. Kapı çalındığında kimin geldiği kontrol edilmelidir. Gelen kişinin kimliği anlaşılmadan kapı açılmamalıdır. Apartman aidatları düzenli ve zamanında ödenmelidir. Apartmanda çoğunluğun katılımıyla alınan kararlara uyulmalıdır. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda yöneticiye başvurulmalıdır.



Apartmandaki daire konut olarak kullanılıyorsa amacının dışında kullanılmamalıdır. İş yeri, ofis gibi bir yere dönüştürülecek olursa bunun bilgisi verilmeli ve gerekli izinleri alınmalıdır. Ayrıca daireye fazla kişinin gelip gitmesi apartman sakinlerini hem gürültü hem de güvenlik açısından rahatsız edebilir. Bu konuda hassasiyet gösterilmelidir.



Dairenin dışında herhangi bir değişiklik veya ilave yapılacaksa bunun için izin alınması gerekmektedir. Ayrıca bu durumun apartmanda yaşayan diğer kişileri rahatsız etmeyecek şekilde yapılması önemlidir.