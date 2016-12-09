Sur Yapı’nın her 30 Bin Dolar karşılığı Türk Lirası peşinat ödemesine 10 Bin Türk Lirası indirim yaptığı kampanya, 25 Aralık tarihine kadar geçerli olacak. “Bu kampanyayla dolar çok bozulacak!” sloganıyla başlatılan kampanya Lavender, Bahçeyaka, Şehir Konakları, Marka Rezidans, Mirage Rezidans, Gölbahçe Evleri, İlkbahar ve Axis İstanbul Ofis projelerini kapsıyor.

Sur Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Sur Yapı, Türk Lirası’nadeğer kazandırılması hareketine katıldı. Bu kapsamda yeni bir kampanya başlatan Sur Yapı, her 30 Bin Dolar karşılığında Türk Lirası peşinatına 10 Bin Türk Lirası indirim sunuyor. Böylelikle kampanya kapsamında her 30 Bin Dolar karşılığında peşinattamevcut indirimlere ek olarakyaklaşık %9 indirim uygulamış oluyor.

Sur Yapı’nın bulundukları bölgelere değer katan Sultanbeyli’de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Sancaktepe’deLavender, Ispartakule’deBahçeyaka, Ümraniye’de Şehir Konakları, Bayrampaşa’da Axis İstanbul, Güneşli’de Mirage Rezidans ve Bursa Nilüfer’de Marka Rezidans projeleri kampanya kapsamında yer alıyor.

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Fedakârlık yapmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Biliyoruz ki kişilere, kurumlara ve tüm halkımıza düşen bir görev var bukonuda… Biz de Sur Yapı olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için Türk Lirası’nın değerinin korunması hareketine yönelik bir kampanya hazırladık.

Kampanya kapsamında her 30 Bin Dolar karşılığı Türk Lirası peşinat ödemesine mevcut kampanyalarımıza ilave 10 Bin Türk Lirası indirim yapacağız. Böylelikle her 30 Bin Dolar karşılığında Türk Lirası peşinatta mevcut indirimlere ek olarak yaklaşık%9 indirim uygulamış olacağız. Biz bu kampanya ile hem döviz bozdurmayı teşvik ederken, hem de Türk Lirası ile alışverişi teşvik etmek istedik.25 Aralık tarihine kadar geçerli olacak bu kampanyamızı 100 bağımsız bölümle sınırlı tuttuk. Türkiye kazanırsa, biz kazanırız” dedi.

Sur Yapı’nın“Bu kampanyayla dolar çok bozulacak” kampanyası,25 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olup, 100 bağımsız bölümle sınırlıdır. Kampanya Anadolu yakasında Sultanbeyli’de yer alanGölbahçe Evleri, İlkbahar, Sancaktepe’deLavender, Ümraniye’de Şehir Konakları, Avrupa Yakasında Güneşli ’de yer alan Mirage Rezidans, Ispartakule’daBahçeyaka, ve Bursa Nilüfer’de Marka Rezidans projelerinde geçerli olacak. Ayrıca Eyüp’te yer alan Axis İstanbul A Plus Ofislerde kampanya kapsamında yer alacak.

Detaylı Bilgi İçin: 444 5 787

Lavender için:

Bahçeyaka için:

Şehir Konakları için:

Gölbahçe Evleri için:

Marka için:

Mirage için:

İlkbahar için:

Axis İstanbul için:

Bu sayfada ''reklam uygulaması'' yapılmıştır.