Temiz Eş Anlamlısı Nedir? Temiz Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı sözcükler görüntü itibariyle farklı ancak anlam itibariyle aynı manadaki kelimelerdir.

Birbirine eş olan iki sözcük görülebildiği gibi bundan daha fazla sözcüğün eş anlamlı olmasıyla da

karşılaşılmaktadır.

Temiz Eş Anlamlısı Nedir?

Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlükte temizin tanımı “kirli, pis ve bulaşık olmayan şey” olarak

yapılmaktadır. Bunun dışında özenle yapılan iş ve hasarı olmayan araçlar için de temiz teriminin

kullanılabildiği görülmektedir. Bu bağlamda, temizin en yaygın anlamı göz önüne alındığında eş

anlamlısının arı ya da pak olduğu kabul edilmektedir.

Temiz Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Temiz teriminin yaygın olarak bilinen anlamdaşı arı ve pak sözcükleridir. Ancak bunun yanı sıra hijyen

ve hijyenik terimlerin de temiz ile eş anlamlı kullanıldığı görülmektedir.