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    HaberlerKonut Haberleri Temiz Eş Anlamlısı Nedir? Temiz Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    20.04.2020 - 18:42 |

    Temiz Eş Anlamlısı Nedir? Temiz Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Eş anlamlı kelimeler, dilimize giriş yapan yabancı kökenli sözcüklerin Türkçedeki karşılıklarıyla ilişkikurmaları sonucunda doğmuştur. Bu bağlamda birbirinin eş anlamı olan terimler aynı kavramı ifadeetmek için kullanılmaktadır. Peki, sıkça dile getirdiğimiz temiz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sizler içinTDK sözlüğünde temizin ne demek olduğunu ve bununla anlamdaş olan sözcükleri derledik.

    Temiz Eş Anlamlısı Nedir? Temiz Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Eş anlamlı sözcükler görüntü itibariyle farklı ancak anlam itibariyle aynı manadaki kelimelerdir.
    Birbirine eş olan iki sözcük görülebildiği gibi bundan daha fazla sözcüğün eş anlamlı olmasıyla da
    karşılaşılmaktadır.

    Temiz Eş Anlamlısı Nedir?

    Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlükte temizin tanımı “kirli, pis ve bulaşık olmayan şey” olarak
    yapılmaktadır. Bunun dışında özenle yapılan iş ve hasarı olmayan araçlar için de temiz teriminin
    kullanılabildiği görülmektedir. Bu bağlamda, temizin en yaygın anlamı göz önüne alındığında eş
    anlamlısının arı ya da pak olduğu kabul edilmektedir.

    Temiz Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Temiz teriminin yaygın olarak bilinen anlamdaşı arı ve pak sözcükleridir. Ancak bunun yanı sıra hijyen
    ve hijyenik terimlerin de temiz ile eş anlamlı kullanıldığı görülmektedir.

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