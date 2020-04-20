Temiz Eş Anlamlısı Nedir? Temiz Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
Eş anlamlı kelimeler, dilimize giriş yapan yabancı kökenli sözcüklerin Türkçedeki karşılıklarıyla ilişkikurmaları sonucunda doğmuştur. Bu bağlamda birbirinin eş anlamı olan terimler aynı kavramı ifadeetmek için kullanılmaktadır. Peki, sıkça dile getirdiğimiz temiz kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sizler içinTDK sözlüğünde temizin ne demek olduğunu ve bununla anlamdaş olan sözcükleri derledik.
Eş anlamlı sözcükler görüntü itibariyle farklı ancak anlam itibariyle aynı manadaki kelimelerdir.
Birbirine eş olan iki sözcük görülebildiği gibi bundan daha fazla sözcüğün eş anlamlı olmasıyla da
karşılaşılmaktadır.
Temiz Eş Anlamlısı Nedir?
Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlükte temizin tanımı “kirli, pis ve bulaşık olmayan şey” olarak
yapılmaktadır. Bunun dışında özenle yapılan iş ve hasarı olmayan araçlar için de temiz teriminin
kullanılabildiği görülmektedir. Bu bağlamda, temizin en yaygın anlamı göz önüne alındığında eş
anlamlısının arı ya da pak olduğu kabul edilmektedir.
Temiz Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
Temiz teriminin yaygın olarak bilinen anlamdaşı arı ve pak sözcükleridir. Ancak bunun yanı sıra hijyen
ve hijyenik terimlerin de temiz ile eş anlamlı kullanıldığı görülmektedir.