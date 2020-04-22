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22.04.2020 - 12:44 |

#BağımızVar platformu yeni şarkılarını balkondan seslendirdi

Bu toprakların kültürel mirasını yeniden yorumlayarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen #BağımızVar platformunun müzik prodüksiyon projeleri, farklı sanatçıların zamanın ruhuna uygun olarak evlerinin balkon ve pencerelerinden yorumladıkları “Aldırma Gönül” ve “Güzel Günler Göreceğiz” şarkılarıyla devam ediyor.

#BağımızVar platformu yeni şarkılarını balkondan seslendirdi

Üzerinde yaşadığımız toprakların kültürel mirasını yeniden yorumlayarak gelecek kuşaklara aktarmayı hedefleyen #BağımızVar platformunun müzik ayağında, kültürel birikimi müziğin evrensel diliyle öyküleştiren bilindik şarkı ve türkülerin tanıdık ezgileri, farklı tınılarla yeniden yorumlanıyor.

Startı müzikle verilen #BağımızVar platformu, reklam ajansı Reklamania bünyesinde yürütülüyor. Reklamania Ajans Başkanı Yalkın Yel, platformun küratörlük görevini de üstleniyor.

#BağımızVar bünyesindeki yeni müzik prodüksiyon projesinin, evde kal günlerinde paylaşılan bağı ve umudu beslemeyi hedeflediğini dile getiren Yalkın Yel, “Tüm dünya olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu süreçte sevdiklerimizden uzak olsak da, kalben yakınlaşmak hem mümkün, hem de çok önemli. Biz de sanatçılarımızın desteği ile, çok sevilen iki şarkıyı evlerimizden, balkonlarımızdan, pencerelerimizden söyleyerek sesimizi duyurmak, bir parça da olsa duyanlara umut olmak istedik. Aramızda mecburi mesafe olsa da kalplerimizin bir olduğunu unutmamak bu dönemde en önemli şeylerden olsa gerek” dedi.

Bağımız Var’ın bu projesi için “Aldırma Gönül” ve “Güzel Günler Göreceğiz” şarkıları seçildi. Ayla Balyemez, Batu Akdeniz, Cem Yıldız, Ceren Gündoğdu, Dilek Türkan, Doğukan Medetoğlu, Elçin Orçun, Elif Çağlar, Ender Balkır, İkiye On Kala, Kamufle, Kolektif İstanbul, Koray Avcı, Melisa Uzunarslan, Merve Çağıran, Orçun Sünear ve Sufle gibi sevilen sanatçılar tarafından, kendi evlerinin balkon ve pençelerinde seslendirildi. İki şarkının arasında Kamufle’nin yazdığı ve seslendirdiği Dünya Benim Yurdum adlı rap şarkısı, #EvdeKal günlerine uygun sözleriyle bu unutulmaz eserlerin yanında yerini aldı. Şarkıların aranjesini yapan Ediz Hafızoğlu ve birbirinden farklı enstrümanları ile Anıl Şallıel, Barış Doğukan Yazıcı, Cem Tuncer, Ercüment Orkut, Orhan Deniz, Serhan Erkol gibi isimler şarkıları yeniden yorumladılar. Şarkıların mix&masteringi ise Erim Arkman tarafından yapıldı. Bu yeni yorum, #BağımızVar platformunda yayına girdi

Ünlüler ve çocuklar 23 Nisan klibinde buluştuÜnlü isimler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına hazırlanan 'Güzel Çocuk' isimli marş için evlerinde kamera karşısına geçti. Genç şarkıcı Gökhan Bölükçü'nün seslendirdiği marşa, çocuklar da eşlik etti.
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